Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.13 комментариев
США разрешили американцам платить налоги в России до 2025 года
Минфин США продлил лицензию на уплату налогов в России до 8 января 2025 года
Американские граждане и компании смогут продолжать оплачивать налоги и пошлины в России благодаря продлению лицензии до 8 января 2025 года.
Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам и юридическим лицам США оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 января 2025 года, передает РИА «Новости».
Это решение позволяет американским физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, продолжать выполнение обязательств по уплате налогов и других сборов на территории России.
Согласно тексту лицензии, лицам из США разрешается также приобретать или получать различные разрешения и лицензии на территории России до 00.01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (07.01 мск).
Напомним, по данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов.