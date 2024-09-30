США разрешили американцам платить налоги в России до 2025 года

Минфин США продлил лицензию на уплату налогов в России до 8 января 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

Министерство финансов США продлило действие лицензии, которая разрешает гражданам и юридическим лицам США оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России, до 8 января 2025 года, передает РИА «Новости».

Это решение позволяет американским физическим и юридическим лицам, прямо или косвенно принадлежащим гражданам США или контролируемым ими, продолжать выполнение обязательств по уплате налогов и других сборов на территории России.

Согласно тексту лицензии, лицам из США разрешается также приобретать или получать различные разрешения и лицензии на территории России до 00.01 8 января 2025 года по времени Восточного побережья США (07.01 мск).

Напомним, по данным на конец 2023 года, базирующиеся в США инвесторы владели российскими ценными бумагами на 30,496 млрд долларов.