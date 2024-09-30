Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Глава РАН указал на главную проблему российских учебников
Глава РАН Геннадий Красников заявил о несбалансированности школьных учебников в России
Многие школьные учебники в России содержат несбалансированный контент из-за стремления авторов включить быстро развивающуюся научную информацию, сообщил глава Российской академии наук академик Геннадий Красников.
По его словам, несбалансированность российских школьных учебников связана с быстрым развитием науки и техники, что побуждает авторов пытаться донести всю актуальную информацию до школьников, передает «Газета.Ru».
Красников отметил, что такая тенденция приводит к тому, что школьники не усваивают основные принципы наук, что затрудняет их понимание современных технологий. Он считает, что школа должна в первую очередь знакомить детей с базовыми понятиями, прежде чем переходить к изучению сложных технологий и научных достижений.
Глава РАН подчеркнул, что традиционное школьное образование должно объяснять основные явления, такие как работа телевизора или причину синего цвета неба. Однако в настоящее время, несмотря на активное изучение школьниками робототехники, понимание основополагающих процессов у них отсутствует.
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