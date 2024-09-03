С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Kan: Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Вдова убитого в секторе Газа израильского заложника с гражданством РФ Александра Лобанова Михаль отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила государственная радиостанция Kan.
По данным радиостанции, родители убитого в плену россиянина Оксана и Григорий встретились с Нетаньяху в Ашкелоне на юге Израиля, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в субботу вечером израильские военные обнаружили в одном из туннелей на юге палестинского анклава тела шестерых заложников, похищенных 7 октября 2023 года и убитых в плену палестинским движением ХАМАС.
Среди них был израильтянин с гражданством РФ Александр Лобанов.
У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС опубликовало видео с еще живым заложником-россиянином Александром Лобановым и другими заложниками, чьи тела были найдены в Рафахе в воскресенье.