С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Стала известна личность нового хозяина квартиры юмориста Шаца
Квартиру юмориста Шаца купил экс-вице-губернатор Ленинградской области
Бывшая квартира российского шоумена Михаила Шаца* (признан иноагентом в России) обрела нового владельца – покупателем элитной недвижимости на Моховой улице стал бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев.
Известно, что имеющий более чем 30-летний опыт работы в бизнесе и занимавший пост вице-губернатора Ленинградской области с 2012 по 2015 год Богачев стал новым владельцем квартиры на Моховой улице, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что Шац продал квартиру в Петербурге с дисконтом, причем отдал ее вместе с семейными фотографиями.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом