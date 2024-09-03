Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
В Госдуме допустили рост ключевой ставки до 20% в сентябре
Глава комитета Госдумы Аксаков допустил рост ключевой ставки до 20% в сентябре
ЦБ России в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Если рост цен продолжится, ЦБ может поднять ключевую ставку и до 20%, если не в сентябре, то на следующем заседании, когда эта тема будет у него в повестке», – цитирует ТАСС Аксакова.
По его словам, одна из главных задач Цеентробанка – обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции, а важнейшим инструментом является ключевая ставка. Аксаков допустил, что в сентябре поднимет и до 20% если инфляционные тенденции сохранят движение к росту.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых.