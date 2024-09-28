«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Ватикан призвал Россию и Украину к прямым переговорам
Ватикан призвал к диалогу России и Украины для предотвращения эскалации
Кардинал Пьетро Паролин заявил о необходимости прямого диалога между Россией и Украиной на Генассамблее ООН, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и обеспечить мирное урегулирование.
Святой престол выразил обеспокоенность по поводу растущего насилия и расширения конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, передает ТАСС. Выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию.
Кардинал Паролин отметил, что хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, военные подходы продолжают преобладать. Он подчеркнул: «Ситуация, сложившаяся в результате конфликта на Украине, требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию. Хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, очевидно, что военные подходы продолжают преобладать».
Кроме того, кардинал обратил внимание на то, что в конфликтных зонах, от Африки до Кавказа, часто наблюдается тенденция отдавать приоритет военной победе. Это приводит к неоправданным эскалациям и жертвам среди мирного населения. «Дипломатия обязана продолжать с упорством и настойчивостью искать пути переговоров с целью установления прочного мира», – добавил он.
Напомним, Папа Римский Франциск выступил против поставок Киеву дальнобойных вооружений. Кроме того, он заявил, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена, в частности, комментируя запрет канонической УПЦ на Украине.