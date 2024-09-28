Ватикан призвал Россию и Украину к прямым переговорам

Ватикан призвал к диалогу России и Украины для предотвращения эскалации

Святой престол выразил обеспокоенность по поводу растущего насилия и расширения конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, передает ТАСС. Выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию.

Кардинал Паролин отметил, что хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, военные подходы продолжают преобладать. Он подчеркнул: «Ситуация, сложившаяся в результате конфликта на Украине, требует срочных действий для предотвращения дальнейшей эскалации и создания пути к справедливому и мирному урегулированию. Хотя дипломатические усилия имеют решающее значение, очевидно, что военные подходы продолжают преобладать».

Кроме того, кардинал обратил внимание на то, что в конфликтных зонах, от Африки до Кавказа, часто наблюдается тенденция отдавать приоритет военной победе. Это приводит к неоправданным эскалациям и жертвам среди мирного населения. «Дипломатия обязана продолжать с упорством и настойчивостью искать пути переговоров с целью установления прочного мира», – добавил он.

Напомним, Папа Римский Франциск выступил против поставок Киеву дальнобойных вооружений. Кроме того, он заявил, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена, в частности, комментируя запрет канонической УПЦ на Украине.