Бывшего телохранителя Шумахера отдали под суд за шантаж

DPA: В Германии предъявили обвинения трем фигурантам дела о шантаже семьи Шумахера

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет DPA, прокуратура Вупперталя предъявила обвинения трем фигурантам дела о шантаже семьи Шумахера. Как стало известно, в числе обвиняемых оказался бывший телохранитель семьи, который на протяжении нескольких лет собирал личные фотографии, видеозаписи, медицинские документы и другую конфиденциальную информацию о Шумахере. Собранные материалы он передал своему подельнику, который вместе со своим сыном попытался шантажировать семью гонщика, требуя крупную сумму денег, передает ТАСС.

По данным следствия, злоумышленники угрожали опубликовать компрометирующие материалы в даркнете, если их требования не будут выполнены. Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, попытка шантажа была пресечена, а подозреваемые задержаны.

Ранее Bild сообщила, что в июле правоохранительные органы Германии заключили под стражу двоих подозреваемых по делу о шантаже семьи Шумахера, среди которых оказался бывший телохранитель семьи автогонщика Маркус Ф. Охранник работал на семью гонщика более пяти лет и за это время успел собрать более 1,5 тыс. личных фотографий, видео, а также медицинских записей и рецептов на препараты для Шумахера. Отмечается, что бывший телохранитель пошел на преступление из-за долгов. При задержании было конфисковано большое количество улик, включая жесткие диски, USB-накопители и мобильные телефоны.

Напомним, что Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате несчастного случая на горных лыжах в 2013 году. С тех пор его состояние остается стабильно тяжелым, а семья тщательно оберегает его частную жизнь.