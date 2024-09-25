Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
В Херсоне прозвучали взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В Херсоне, находящемся под контролем украинских войск, в среду прогремели взрывы, в то время как тревога была объявлена в нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую и Харьковскую.
Взрывы раздались в Херсоне, городе, подконтрольном Вооруженным силам Украины, сообщает передает РИА «Новости» со ссфкой на украинский телеканал «Общественное». В Telegram-канале СМИ было опубликовано сообщение: «В Херсоне слышны взрывы». Эти события стали очередным эпизодом в продолжающемся конфликте в регионе.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Это говорит о том, что в стране сохраняется напряженная ситуация и повышенный уровень угрозы.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, была аннексирована Россией в сентябре 2022 года после референдума, результаты которого Украина не признала. В настоящее время около 75% Херсонской области находятся под контролем России, включая территорию на левобережье Днепра, в то время как правобережье, включающее город Херсон, остается под контролем Украины. Этот регион остается зоной активных военных действий и политической напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Херсоне ранее раздавались взрывы. Также сообщалось, что здесь была поражена группа операторов БПЛА украинских войск, о чем сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.