Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.24 комментария
В Нижегородской области предотвратили побег экстремистов из колонии
ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили побег экстремистов из нижегородской колонии
Участников экстремистской организации, готовивших побег из исправительной колонии, выявили в Нижегородской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Осужденные в ИК-6 пытались вступить в религиозное экстремистское объединение, запрещенное в России, они пропагандировали религиозные догматы среди других заключенных, указало ведомство на своем сайте.
С августа по сентябрь 2024 года они разработали план побега, подготовили все необходимое. У осужденных нашли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи. Предотвратили побег региональные управления СК, ФСБ, ФСИН и МВД.
Дела в отношении трех подозреваемых возбудили по статьям «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней», «Покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ведутся следственные действия.
Напомним, в августе при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека. В июне в Ростове-на-Дону группа заключенных также захватывала в заложники сотрудников СИЗО-1.