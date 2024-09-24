В Нижегородской области предотвратили побег экстремистов из колонии

ФСБ, МВД, СК и ФСИН предотвратили побег экстремистов из нижегородской колонии

Tекст: Алексей Дегтярев

Осужденные в ИК-6 пытались вступить в религиозное экстремистское объединение, запрещенное в России, они пропагандировали религиозные догматы среди других заключенных, указало ведомство на своем сайте.

С августа по сентябрь 2024 года они разработали план побега, подготовили все необходимое. У осужденных нашли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи. Предотвратили побег региональные управления СК, ФСБ, ФСИН и МВД.

Дела в отношении трех подозреваемых возбудили по статьям «Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней», «Покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ведутся следственные действия.

Напомним, в августе при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека. В июне в Ростове-на-Дону группа заключенных также захватывала в заложники сотрудников СИЗО-1.