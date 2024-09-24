В Сумской области повреждена критическая инфраструктура после взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, критическая инфраструктура в Сумской области Украины пострадала в результате взрывов, передает ТАСС.

Взрывы произошли в Шосткинском районе, в поселке Воронеж, где были зафиксированы два взрыва. Подробности о характере повреждений и их последствиях пока не разглашаются. На данный момент также нет данных о пострадавших или жертвах, и неизвестно, что именно стало причиной взрывов.

Местные власти и соответствующие службы занимаются оценкой ущерба, нанесенного критической инфраструктуре, и принимают меры по устранению последствий инцидента. Жителям района рекомендуется соблюдать осторожность и следить за обновлениями информации от официальных источников.

Ранее в городе Сумы на севере Украины начали эвакуировать воспитанников детского дома в более безопасные регионы. Также ВС России успешно поразили пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Сумской области с помощью ракетного удара из комплекса «Искандер». В дополнение в Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги, которая продолжалась более часа.