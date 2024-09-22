В Сумах на севере Украины решили эвакуировать воспитанников детского дома

США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине

Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине

Tекст: Вера Басилая

Как следует из документа, который распространил Белый дом по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.

Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.