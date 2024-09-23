Associated Press: Зеленский посетил завод боеприпасов в США и запросил больше снарядов для ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский выразил благодарность за уже предоставленную помощь, но подчеркнул необходимость в дополнительных снарядах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

«Спасибо, и нам нужно больше», – приводит Картрайт слова украинского лидера.

Отмечается, что во время визита Зеленского территория вокруг завода была оцеплена, в районе находилось множество правоохранителей.

Одна из жительниц США, чьи родители переехали с Украины, рассказала изданию, что все больше ее знакомых выступают против выделения средств на помощь Киеву, считая, что они должны быть направлены на решение внутренних проблем страны.

Напомним, главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.