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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    8 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    22 сентября 2024, 22:44 • Новости дня

    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщил пул Белого дома.

    «Нет», – ответил Байден на соответствующий вопрос об ударах американским оружием вглубь России, передает ТАСС.

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать войну с НАТО.

    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (29)
    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    20 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.

    В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.

    Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

    Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    20 сентября 2024, 03:27 • Новости дня
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен ужесточить санкционный режим в отношении России, в том числе санкции, касающиеся поставок российской нефти, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    «Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», – приводит слова Сингха РИА «Новости».

    В фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО) Сингх заявил, что США хотят ужесточить меры, которые относятся как к санкциям, так и к экспортному контролю. Говоря о планах США «в краткосрочной перспективе» – от шести месяцев до трех лет – Сингх заявил, что американские власти планируют добиться снижения «доходов России от продажи нефти». По его словам, «это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды».

    Напомним, Минфин России отчитался о растущих доходах бюджета за семь месяцев 2024 года. Нефтегазовые доходы, на которые приходится почти треть всех доходов бюджета, выросли на 61,6% до 6,8 трлн рублей.

    В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России. В 2023 году на Западе признали адаптацию России к лимиту цен на нефть.

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    20 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис

    Лавров заявил об отсутствии у Москвы предпочтений на выборах президента США

    Лавров назвал шуткой слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не делает различий между кандидатами в президенты США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что президент России Владимир Путин пошутил, говоря о «поддержке» Камалы Харрис.

    «Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегал к шуткам во время своих выступлений и интервью», – приводит слова Лаврова ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

    Министр также подчеркнул, что в отношении участников избирательных кампаний США, как нынешних, так и будущих, не видит разницы, поскольку, по его словам, на них влияет так называемое «глубинное государство».

    Напомним, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

    Шутка Путина ввела в замешательство соперника Харрис Дональда Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.

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    20 сентября 2024, 20:30 • Новости дня
    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию
    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает вооружением, применение которого может повлечь серьезные последствия для западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он также рассказал о фейках, которые распространяют страны Запада о России.

    «Смею вас заверить, у нас есть вооружения, применение которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Кроме того, министр отметил, что США распространяют ложные сведения о поставках в Россию ракет из Ирана и КНДР. По его мнению, эти обвинения являются частью кампании по дискредитации России как международного конкурента. На его взгляд, Соединенные Штаты ежедневно выдумывают ложные истории, чтобы обвинить Россию.

    «Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», – заключил глава ведомства.

    До этого Лавров заявил, что разговоры о нажатии на «красную кнопку» недопустимы. Он подчеркнул, что никто, включая Россию, не желает ядерного конфликта.

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    21 сентября 2024, 15:57 • Новости дня
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    Military Watch: Бомбардировки Су-34 в приграничных районах Украины вызвали беспокойство в США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные действия российской армии в Курской области и приграничных районах, особенно применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами, вызвали беспокойство в Соединенных Штатах.

    Российская армия активно использует многоцелевые истребители Су-34, которые за счет своей большой дальности полета и грузоподъемности способны выполнять продолжительные боевые задачи, сообщает Military Watch Magazine.

    В частности, применение планирующих бомб позволяет самолетам наносить значительные огневые удары по украинским позициям, минимизируя риск поражения с воздуха, передает РИА «Новости».

    Автор статьи отмечает, что в результате российских ударов украинские войска могут быть отрезаны от основных подкреплений в Курской области. Это создает угрозу усиления изоляции и усложняет логистические маршруты ВСУ в приграничных районах. Данная ситуация вызывает обеспокоенность в Соединенных Штатах, которые следят за развитием событий на границе Украины и России.

    Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ.

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    21 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    В США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО

    Washington Post сообщила о предложениях западных политиков прекратить поддержку планов Украины вступить в НАТО

    В США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые политики из США и Европы предложили прекратить поддерживать надежды Украины на вступление в НАТО, а также допустили облегчение санкций против России, пишет Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, ряд политиков считает, что важно учитывать интересы России в отношении Украины и добиваться немедленного прекращения огня.

    «Другие (политики в США и Европе) считают, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    По их мнению, нужно убедить Киев «отдать» часть территории и, «возможно, предложить России облегчение санкций». Однако даже те, кто выступает за переговоры с Кремлем с целью прекращения конфликта, уверены, что новая холодная война неизбежна, пишет Washington Post.

    Washington Post также отмечает, что попытки западных стран ослабить российскую экономику и военное производство не принесли ожидаемых результатов и не смогли заставить Россию прекратить специальную военную операцию на Украине.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подготовлен «план победы» Украины в конфликте с Россией. Хотя его содержание официально не разглашалось, СМИ назвали ключевым элементом идеи Зеленского вступление Украины в НАТО.

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    20 сентября 2024, 01:30 • Новости дня
    Суд в США распорядился взять под стражу россиянина Постового

    Tекст: Антон Антонов

    Суд во Флориде распорядился взять под стражу гражданина России Дениса Постового, который в США обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщил его адвокат Тодд Алан Фостер.

    Фостер сообщил, что суд велел доставить Постового в Вашингтон, где ему «были предъявлены обвинения». Дата слушаний в Вашингтоне пока не определена, передает ТАСС.

    Постовой имеет право подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение, передает РИА «Новости».

    Напомним, 44-летний Постовой обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

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    20 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    США обвинили Кеннеди-младшего в незаконном владении китовой головой

    В США начато расследование против Кеннеди-младшего из-за головы кита

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские правоохранительные органы начали расследование против Роберта Кеннеди-младшего по обвинению в отрезании головы мертвого кита и ее перевозке 30 лет назад.

    Как сообщает Associated Press, в США начато расследование в отношении Роберта Кеннеди-младшего. Его обвиняют в том, что 30 лет назад он отрезал голову мертвого кита бензопилой и увез домой. Этот инцидент произошел в 1994 году, когда Кеннеди-младший находился в порту Хайаннис на побережье Атлантического океана. По воспоминаниям его дочери, Кеннеди прицепил голову кита на крышу семейного минивэна и отвез в Маунт Киско, штат Нью-Йорк.

    На митинге сторонников Дональда Трампа в штате Аризона Кеннеди-младший заявил, что его хотят привлечь к ответственности за этот случай. Он не подтвердил, но и не опроверг нарушение закона, отметив, что останки мертвых китов в США принадлежат государству. Политик предположил, что расследование может быть связано с его поддержкой Трампа.

    Ранее, в августе, Кеннеди-младший также оказался в центре скандала, связанного с мертвым медвежонком, найденным в Центральном парке в 2014 году. Он признался, что нашел тушу животного, сбитого автомобилем, у реки Гудзон и хотел разделать её дома, но позже выбросил в парке Нью-Йорка.

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    21 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    США усилили военное присутствие на Аляске из-за активности России и Китая

    Politico: США перебросили эсминец и подразделение с ракетами на Аляску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США приняли решение усилить свое военное присутствие на Аляске из-за растущей активности России и Китая в регионе, пишет Politico.

    Американские власти отправили в регион эсминец Sterett и подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности, сообщает Politico.

    Также в состоянии повышенной боевой готовности была приведена эскадрилья истребителей, расположенная в штате Аляска, передает РИА «Новости».

    Сенатор Дэн Салливан выразил обеспокоенность в связи с информацией о действиях России в данном регионе. Он особенно отметил, что активность Москвы вызывает тревогу и требует адекватных мер со стороны США для обеспечения безопасности и стабильности в северной части страны.

    Ранее Соединенные Штаты начали переброску сил 11-й воздушно-десантной дивизии на Алеутские острова в ответ на совместные учения России и Китая в Тихом океане.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Новости дня
    Экс-адвокат Трампа заявил о честности суда над Хантером Байденом

    Бывший адвокат Такопина заявил об отсутствии влияния Байдена на министерство юстиции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек.

    Такопина, прокомментировал ситуацию вокруг судебного разбирательства над Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, сообщает «РИА Новости». Юрист подчеркнул, что данный процесс демонстрирует отсутствие какого-либо влияния президента на действия министерства юстиции. По его мнению, если бы Байден действительно контролировал министерство, он бы не допустил привлечения своего сына к ответственности.

    Адвокат отметил, что расследование в отношении Хантера Байдена велось активно и, в конечном итоге, тот признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям. Бывший адвокат также заявил, что никаких поблажек со стороны отца не было, и ситуация опровергает предположения о вмешательстве президента в работу министерства юстиции. Такопина назвал подобные утверждения «почти смехотворными».

    Он выразил уверенность в честности судебного процесса, подчеркнув, что, по крайней мере, в этом аспекте, суд был справедливым. Вынесение вердикта по делу о неуплате налогов намечено на 16 декабря, а приговор по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия – на 4 декабря.

    Напомним, Хантер Байден решил признать свою вину по делу о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 млн долларов.

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    20 сентября 2024, 10:36 • Новости дня
    В МИД не придали значения выборам в США в свете переговоров по Украине

    Рябков: Выборы в США для переговоров по Украине не имеют значения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что для переговоров по Украине американский внутриполитический календарь не имеет значения, так он прокомментировал перспективы диалога по украинскому урегулированию после выборов в США.

    По его мнению, американский внутриполитический календарь не имеет значения для этих переговоров. Рябков подчеркнул, что США должны изменить свое поведение, внимательно оценить текущую ситуацию и учесть предупреждения России о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков также отметил важность того, чтобы США «построили своих сателлитов» и киевских партнеров. Он добавил, что это не вопрос к России, а требование к американской стороне для достижения конструктивного диалога.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что союзники Киева рассматривают период между выборами президента США и его инаугурацией как подходящий для достижения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в саммитах, где продвигается так называемая формула мира Зеленского.

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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