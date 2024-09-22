Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.8 комментариев
Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщил пул Белого дома.
«Нет», – ответил Байден на соответствующий вопрос об ударах американским оружием вглубь России, передает ТАСС.
В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать войну с НАТО.