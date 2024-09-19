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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    15 комментариев
    19 сентября 2024, 16:20 • Новости дня

    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты»

    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Мартынова

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственный комитет возбудил против Мартынова дело по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», передает ТАСС.

    В июне в Подмосковье задержали мужчину за спонсорство нежелательной в РФ организации.

    18 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале

    Эрнст: Познер вернется на Первый канал с новым шоу

    Анонсировано новое шоу Познера на Первом канале
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир телеканала с новым проектом.

    Познер вновь появится в эфире Первого канала с шоу под названием «Турецкая тетрадь», сообщил Эрнст, передает РБК.

    Помимо нового шоу Познера, зрители смогут увидеть обновленную версию программы «Пусть говорят», где ведущим по-прежнему будет Дмитрий Борисов, добавил гендиректор Первого канала.

    В 1980-х годах Познер вел телемосты «Ленинград – Сиэтл» и «Ленинград – Бостон», в 1990-х был ведущим совместной с американским журналистом Филом Донахью программы «Познер и Донахью».

    С 2008 года на Первом канале выходила его авторская программа «Познер», однако после начала специальной военной операции на Украине программа была приостановлена.

    Вместе с Иваном Ургантом Познер создал серию документальных фильмов о путешествиях и организовал гастрольный тур по Европе. Их выступления в Амстердаме вызвали неоднозначную реакцию. Познер подчеркнул, что его выступления с Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    18 сентября 2024, 17:52 • Новости дня
    СК: При стрельбе у офиса Wildberries в Москве погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались, сообщило столичное ГСУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, несколько десятков человек задержали после стрельбы у столичного офиса Wildberries в центре города.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    19 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши по Крыму

    Ермак ответил на предложение главы МИД Польши Сикорского по Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского провести в Крыму референдум под мандатом ООН, заявив, что полуостров якобы является территорией Украины.

    По утверждению Ермака, «Крым – это Украина», а Россия в ходе событий весной 2014 года якобы «нарушила международное право и должна отвечать за это», передает «Газета.Ru».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что было озвучено на встрече YES в Киеве.

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

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    19 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Экс-сотрудники Oracle попросили российские власти не лишать их премий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие сотрудники российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – обратились к российским властям с просьбой не лишать их премий, полученных от компании в 2022 году.

    Более 50 бывших сотрудников российского подразделения Oracle столкнулись с судебными исками со стороны арбитражного управляющего, который требует вернуть выплаченные им премии, передает РБК.

    Они направили письма в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, омбудсмена Татьяны Москальковой, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вице-премьера Татьяны Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты.

    По мнению управляющего, эти выплаты были произведены незаконно после закрытия офиса Oracle в России и уменьшили конкурсную массу при банкротстве компании. Общая сумма исков превышает 100 млн рублей.

    Среди ответчиков по искам оказались в том числе бывшие руководители российского подразделения Oracle, включая Евгения Дрякина. В своем обращении экс-сотрудники подчеркнули, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за финансовые проблемы компании на них, требуя вернуть законно заработанные средства.

    Дрякин, с которого пытаются взыскать 8,4 млн рублей, заявил, что оспариваемые выплаты являются частью его переменной зарплаты, которая была начислена за выполненную работу до закрытия компании в России. Он подчеркнул, что эти средства были выплачены в соответствии с трудовым договором.

    В августе прошлого года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.

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    18 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Петербурге спустили на воду пятый рыболовный траулер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Петербургское предприятие Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Адмиралтейские верфи» спустило на воду пятый большой морозильный рыболовный траулер – «Капитан Юнак», который был заложен в 2021 году.

    Как отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев, принявший участие в церемонии спуска траулера на воду, «Капитан Юнак» является одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире, превосходящим по характеристикам ранее построенные рыбодобывающие суда своего класса, сообщается на сайте ОСК.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив «Адмиралтейских верфей» с очередным успешным этапом в строительстве судна. Он выразил уверенность, что новый траулер в очередной раз докажет высокий уровень развития судостроительной отрасли России.

    «Адмиралтейские верфи всего на один год младше Санкт-Петербурга. Здесь строились первые суда и корабли, и сегодня предприятие является флагманом судостроения. Самые сложные проекты, необходимые нашему Военно-морскому флоту, нашему государству, выполняются в срок и с хорошим качеством», – отметил он.

    «Капитан Юнак» стал результатом большого труда корабелов ОСК, рабочих и специалистов «Адмиралтейских верфей», отметил заместитель гендиректора по гражданскому судостроению ОСК Кирилл Топоров. Он поблагодарил коллектив предприятия за приложенные к реализации проекта усилия.

    «Судно, на спуске которого мы сегодня присутствуем, является технически сложным. Оно насыщено высокотехнологичным, современным оборудованием. Строить подобные заказы по силам только высококвалифицированным, дисциплинированным, ответственным специалистам, какими являются адмиралтейцы», – сказал врио гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров.

    В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова и гендиректор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Савелий Карпухин.

    Контракт на строительство десяти больших морозильных рыболовных траулеров для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. С сентября 2022 года «Адмиралтейские верфи» передали заказчику четыре судна серии: «Капитан Вдовиченко», «Механик Маслак», «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов». Сегодня все они успешно осуществляют рыбный промысел в Дальневосточном бассейне и являются лидерами по вылову и переработке рыбной продукции.

    Сегодня завод продолжает активное строительство на стапеле шестого рыболовного траулера «Механик Щербаков».

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    18 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин начал совещание по вопросам развития ВС России в условиях СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.

    В ходе совещания обсуждаются вопросы, связанные с укреплением и повышением боеготовности Российской армии, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «Мы много внимания уделяем техническому перевооружению армии и флота. Речь идет как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учетом опыта, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. Этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных НИИ», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал святой обязанностью армии защиту людей в приграничье.

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    19 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Помочившегося на памятник разведчику Зорге бомжа задержали во Владивостоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчину без определенного места жительства задержали во Владивостоке за осквернение памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, сообщило УМВД по Приморскому краю.

    В четверг в Сети появилось сообщение о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника Зорге на проспекте 100-летия Владивостока, передает РИА «Новости». Полиция Приморского края незамедлительно начала розыск правонарушителя.

    Подозреваемый был обнаружен в районе автовокзала, им оказался 38-летний уроженец Якутии без определенного местного жительства, сообщило приморское УМВД.

    Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны. Перед началом войны он получил секретную информацию о скором нападении нацистской Германии на Советский Союз, а позже о том, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. В октябре 1941 года Зорге арестовала японская полиция, а в 1944 году он был казнен. В 1964 году разведчику было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

    Памятник Зорге был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года – в сквере, носящем его имя.

    В прошлом году в Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО.

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    19 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.

    Оборонная промышленность всегда была гордостью России, отметил Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В нашей стране всегда гордились оборонкой – конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса.

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    19 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минпромторг не исключил возможности ограничений экспорта стратегического сырья

    Tекст: Константин Сергеев

    Возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья не исключена, сообщил журналистам первый замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

    Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать предложение президента Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья. Например, урана, титана или никеля.

    «Если, действительно, сможем нащупать некие решения, ограничения экспорта, который и сейчас в определенных категориях ограничен, то будем их реализовывать», – приводит ТАСС ответ Осьмакова.

    Осьмаков отметил, что Минпромторг на постоянной основе работает над мерами сбалансированного противодействия давлению санкций против России. С 2022 года страна ввела несколько пакетов повышенных пошлин в рамках контрсанкционного воздействия. Как пример, приводятся отдельные коды на косметику и химическую продукцию.

    Как сообщалось во вторник, Владимир Путин призвал правительство подумать над жесткими экономическими контрсанкциями.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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