19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Бакальчук объявила день траура в Wildberries
Wildberries решила объявить день траура по погибшим охранникам столичного офиса после стрельбы, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
В компании объявлен день траура, сказала Бакальчук, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал 360.
«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим», – сказала она.
СК сообщал, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались.