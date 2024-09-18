Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Reuters: «Моссад» заминировал пять тысяч пейджеров «Хезболлы» для массового взрыва
Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пейджеры «Хезболлы», заказанные у тайваньской компании Gold Apollo, что привело к взрыву трех тысяч устройств, сообщило агентство Reuters.
Как говорится в сообщении, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Источники агентства утверждают, что пейджеры были произведены на Тайване компанией Gold Apollo, передает РИА «Новости».
По данным агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после получения кодового сообщения. Один из источников сообщил, что каждое устройство могло содержать до трех граммов взрывчатки. Взрывчатка была заложена в пейджеры за несколько месяцев до взрывов, что предполагает тщательное планирование операции. Устройство пейджеров и возможность удаленной активации подчеркивают усовершенствованные методы работы «Моссада».
Ранее тайваньская Gold Apollo опровергла участие в производстве взорвавшихся пейджеров.