Прилепин заметил слежку незадолго до покушения

Прилепин заметил слежку за собой незадолго до покушения

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Пермякова я заметил один раз, когда гулял с собакой, 5 мая 2023 года», – передает ТАСС показания писателя, зачитанные прокурором. Там же указано, что Прилепин не был знаком с обвиняемым.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта. После слежки за Прилепиным, проводившейся в разных регионах России, обвиняемый с помощью противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023-го изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги рядом с домом Прилепина.

Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Как сказал судья Роман Владимиров, от Прилепина поступило письменное заявление о том, что он не может явиться в суд, так как проходит реабилитацию после ранения. В итоге суд решил огласить показания, данные писателем на стадии следствия.

Родственники погибшего водителя писателя также в суд не явились, хотя были извещены.

Из оглашенных материалов дела следует, что в настоящий момент Прилепин продолжает службу в Росгвардии.

Между тем, как сообщила сестра обвиняемого Ирина Заядрая, Александр Пермяков до начала спецоперации проходил службу в народном ополчении ДНР, «в каком именно подразделении, мне неизвестно», отметила она. В моменту начала СВО он военнослужащим ДНР уже не являлся.

Ранее сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя.