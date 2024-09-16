Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Прилепин заметил слежку незадолго до покушения
Прилепин заметил слежку за собой незадолго до покушения
Писатель Захар (Евгений) Прилепин заметил следившего за ним Александра Пермякова, который затем совершил на него покушение, говорится в показаниях, зачитанных на заседании Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается дело о покушении на писателя.
«Пермякова я заметил один раз, когда гулял с собакой, 5 мая 2023 года», – передает ТАСС показания писателя, зачитанные прокурором. Там же указано, что Прилепин не был знаком с обвиняемым.
По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта. После слежки за Прилепиным, проводившейся в разных регионах России, обвиняемый с помощью противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023-го изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги рядом с домом Прилепина.
Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил ранения. Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Как сказал судья Роман Владимиров, от Прилепина поступило письменное заявление о том, что он не может явиться в суд, так как проходит реабилитацию после ранения. В итоге суд решил огласить показания, данные писателем на стадии следствия.
Родственники погибшего водителя писателя также в суд не явились, хотя были извещены.
Из оглашенных материалов дела следует, что в настоящий момент Прилепин продолжает службу в Росгвардии.
Между тем, как сообщила сестра обвиняемого Ирина Заядрая, Александр Пермяков до начала спецоперации проходил службу в народном ополчении ДНР, «в каком именно подразделении, мне неизвестно», отметила она. В моменту начала СВО он военнослужащим ДНР уже не являлся.
Ранее сотрудник СБУ, который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца, в дальнейшем эта информация была использована для подрыва машины писателя.