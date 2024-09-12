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«Ленбытхим» заключил 12 контрактов с МО почти на 336 млн рублей
ООО «Ленбытхим», чьего гендиректора Дениса Михайлова задержали по делу о мошенничестве, заключила с Минобороны 12 контрактов почти на 336 млн рублей, ведомство выступало основным заказчиком, сообщают информагентства со ссылкой на rusprofile.ru.
Эти 12 контрактов заключались с 2010 по 2015 год, заказчиками компании также были психоневрологический интернат №1 в Петербурге, служба единой системы авиационно-космического поиска спасения, ОАО РЖД, самолетостроительная корпорация «МИГ», передает ТАСС.
С этими структурами «Ленбытхим» заключил более 40 контрактов на сумму свыше 58 млн рублей.
По делу о мошенничестве Михайлову грозит до десяти лет лишения свободы и штраф, сообщает РИА «Новости».
По данным «БИР-Аналитик», «Ленбытхим» работал по 116 госконтрактам.
СК России в четверг сообщил, что Михайлова задержали по делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов на сумму свыше 115 млн рублей с АО «Военторг».