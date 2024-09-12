Японскому кафе в Перми пригрозили штрафом за двусмысленную рекламу

Tекст: Валерия Городецкая

Летом этого года на Комсомольском проспекте в Перми появилась рекламная стойка кафе KuniOki с изображением роллов и крупной надписью «Хочешь?», передает РИА «Новости». Как отметили в Пермском УФАС, подобный слоган в сочетании с первой частью названия кафе создавал двусмысленную ассоциацию, не соответствующую предоставляемым услугам.

«Употребленное в рекламе слово воспринимается русскоязычным потребителем как слово, содержащее сексуальный подтекст. Между тем услуг сексуального характера среди услуг KuniOki нет, следовательно, реклама кафе недостоверна», – говорится в сообщении в Telegram-канале Пермского УФАС.

Ведомство выдало владельцу кафе предписание о необходимости прекратить нарушение Закона о рекламе, ему грозит штраф.

Ранее ФАС заподозрила «Альфа-банк» в нарушениях в рекламе.