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Японскому кафе в Перми пригрозили штрафом за двусмысленную рекламу
Кафе японской кухни KuniOki в Перми могут оштрафовать за рекламу с непристойным намеком, сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону.
Летом этого года на Комсомольском проспекте в Перми появилась рекламная стойка кафе KuniOki с изображением роллов и крупной надписью «Хочешь?», передает РИА «Новости». Как отметили в Пермском УФАС, подобный слоган в сочетании с первой частью названия кафе создавал двусмысленную ассоциацию, не соответствующую предоставляемым услугам.
«Употребленное в рекламе слово воспринимается русскоязычным потребителем как слово, содержащее сексуальный подтекст. Между тем услуг сексуального характера среди услуг KuniOki нет, следовательно, реклама кафе недостоверна», – говорится в сообщении в Telegram-канале Пермского УФАС.
Ведомство выдало владельцу кафе предписание о необходимости прекратить нарушение Закона о рекламе, ему грозит штраф.
Ранее ФАС заподозрила «Альфа-банк» в нарушениях в рекламе.