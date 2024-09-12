Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Экс-госминистр Грузии заявил об «окончательных похоронах демократии в Америке»
Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава заявил о «похоронах демократии» в Америке администрацией президента Джозефа Байдена, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В течение четырехлетнего правления администрация Байдена окончательно похоронила миф об американской демократии», – заявил он.
По его словам, «США были и будут милитаристским империалистическим государством с многовековой историей расизма и сегрегации».
В четверг в Сенате США ожидаются дискуссии по поводу демократии в Грузии в преддверии выборов в парламент 26 октября. На них планируется заслушать руководителя одной из крупных финансируемых Западом НПО – «Международная прозрачность – Грузия» Эку Гигаури. Власти Грузии утверждают, что таким образом будет представлена исключительно необъективная, предвзятая информация.