Трамп счел Харрис проигравшей дебаты

CNN назвал победителя дебатов в США

CNN: Харрис обошла Трампа на дебатах, набрав 44% голосов

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Харрис набрала 44% голосов, когда как Трампа поддержали 40% зрителей, это указывает на рост лояльности к Харрис, передает ТАСС.

Согласно проведенному до дебатов аналогичному опросу, в пользу Трампа высказались 43% избирателей, а за Харрис – 39%.

Однако большинство зрителей после окончания дебатов отдали голос Трампу по вопросам экономики. Республиканца в этой сфере поддержали 55% участников, а Харрис – 35%.

Тем не менее 82% респондентов отметили, что не изменят выбора в пользу другого кандидата, а 14% заявили, что после дебатов пересмотрели свои взгляды. Так, 4% участников заверили, что намерены отдать свой голос другому кандидату.

В опросе CNN участвовали 605 зрителей из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность – 5,3 п.п.

Напомним, в ходе дебатов Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп, в свою очередь, заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».