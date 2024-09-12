«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.3 комментария
Трамп счел Харрис проигравшей дебаты
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что кандидат на высший пост государства от демократов Камала Харрис проиграла теледебаты.
«Она вчера вечером проиграла дебаты», – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По мнению политика, «треть американского населения» даже не знает позиции Харрис, передает ТАСС.
Харрис не удалось показать гражданам, почему они должны ей доверять.
Напомним, теледебаты Харрис и Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.