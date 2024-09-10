Кнайсль назвала Путина очень умным человеком и джентльменом

Tекст: Вера Басилая

«Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, чтобы управлять людьми, чтобы возглавить их усилия, необходимо очень хорошо понимать человеческую природу», – цитирует ТАСС Кнайсль.

Она также отметила талант Путина подбирать подходящие кандидатуры на необходимые должности, поэтому, по ее словам, президент России собрал вокруг себя хорошую команду.

Кнайсль также заявила, что Путин впечатляющим образом изменил Россию. Она подчеркнула, что очень уважает человека, который так преобразовал страну, учитывая, какой была Россия в конце 90-х годов.

Ранее Кнайсль заявила, что с удовольствием повторила бы танец с Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

Напомним, в октябре 2023 года Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома. А в марте 2024 года она сообщила, что окончательно переехала в Россию.