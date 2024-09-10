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Воробьев пообещал спасти котов из дома в Раменском после атаки БПЛА
Спасатели должны обследовать подъезд дома, в который ударил украинский дрон в Раменском, прежде чем оттуда будет можно забрать домашних животных и личные вещи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он рассказал, что у одной жительницы в квартире на десятом этаже остались коты. «Как только поймем, что в подъезд можно безопасно зайти, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи, документы», – передает слова Воробьева «360».
Губернатор уточнил, что для обследования дома требуется время. Предварительно, попасть в квартиры жильцы смогут около 20.00.
Напомним, ночью 10 сентября беспилотники атаковали регионы России. В подмосковном Раменском жителей пяти домов эвакуировали.