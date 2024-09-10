Воробьев пообещал спасти котов из дома в Раменском после атаки БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Он рассказал, что у одной жительницы в квартире на десятом этаже остались коты. «Как только поймем, что в подъезд можно безопасно зайти, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи, документы», – передает слова Воробьева «360».

Губернатор уточнил, что для обследования дома требуется время. Предварительно, попасть в квартиры жильцы смогут около 20.00.

Напомним, ночью 10 сентября беспилотники атаковали регионы России. В подмосковном Раменском жителей пяти домов эвакуировали.