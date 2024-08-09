МИД: Убийство Хании может повлиять на переговоры по обмену заложников в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Он также обратил внимание, что Хания «курировал переговоры, которые велись и в Каире, и в Дохе», передает ТАСС.

Богданов отметил, что Москва ведет контакты с Тегераном и другими сторонами по предотвращению эскалации в регионе Ближнего Востока. «Ну, конечно, со всеми ведем контакты», – уточнил он.

Замглавы МИД, комментируя рост напряженности на Ближнем Востоке, добавил, что Москва выступает за деэскалацию на Ближнем Востоке, и призывает все стороны в регионе к сдержанности и поиску политических решений.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.