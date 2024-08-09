Мировые цены на нефть пошли в рост на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.20 растет на 0,14%, до 79,25 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,17%, до 76,32 доллара, передает РИА «Новости».

В итоге за неделю марка Brent укрепилась в цене на 3,2%, а WTI – на 3,84%, хотя ранее на неделе стоимость Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января на опасениях по поводу экономики США. Аналитики оценивали слабые данные по безработице в стране, вызвавшие опасения по поводу возможной рецессии. Так, в четверг эксперты американского банка JPMorgan заявили, что вероятность рецессии в США к концу года составляет 35% по сравнению с прогнозируемыми ранее 25%.

«Рынку не стоит возлагать большие надежды после недавней коррекции», – заявил Bloomberg аналитик шаньдунской компании Qisheng Futures Co Гао Цзянь. По его словам, окончание пикового летнего сезона в США и запланированное увеличение добычи ОПЕК+ со следующего квартала станут «медвежьими факторами», и их надо учитывать.

Инвесторы следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. В четверг британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Моха. Ряд судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море после того, как правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать все связанные с Израилем корабли.