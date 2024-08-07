Стало известно о новой тактике ВСУ для нападения на мирных жителей приграничья

Mash: ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей приграничья

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash, оператор дрона за короткий промежуток времени бьет дважды дроном-камикадзе в одно и то же место, чтобы причинить максимальный урон.

Утверждается, что такую тактику украинцы использовали при атаках 18, 27 и 28 июля, 2, 3 и 4 августа.

Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Шебекино Белгородской области, из-за второго дрона произошло возгорание в той же квартире.