Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
Стало известно о новой тактике ВСУ для нападения на мирных жителей приграничья
Mash: ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей приграничья
ВСУ разработали новую схему атак при помощи беспилотников, теперь они наносят удар дважды, чтобы нанести максимальный ущерб и добить гражданских.
Как сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash, оператор дрона за короткий промежуток времени бьет дважды дроном-камикадзе в одно и то же место, чтобы причинить максимальный урон.
Утверждается, что такую тактику украинцы использовали при атаках 18, 27 и 28 июля, 2, 3 и 4 августа.
Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Шебекино Белгородской области, из-за второго дрона произошло возгорание в той же квартире.