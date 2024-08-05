Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Росавиация: Red Wings и «Азимут» продолжат летать в Израиль
Росавиация: Red Wings и «Азимут» продолжают полеты между Россией и Израилем
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают осуществлять прямые пассажирские перевозки между Россией и Израилем, сообщила пресс-служба Росавиации.
Как указали в Росавиации, авиаперевозчики «Азимут» и Red Wings сохраняют стабильность авиасообщения с Израилем. Отмечается, что рейсы между двумя странами выполняются в штатном режиме, передает ТАСС.
Росавиация находится в постоянном контакте с израильскими дипломатами и авиационными властями. По их данным, риски для гражданской авиации в регионе оцениваются как низкие и находятся под контролем.
Ранее сообщалось, что немецкий авиаконцерн Lufthansa Group принял решение временно прекратить все пассажирские и грузовые авиарейсы в Тель-Авив с 1 по 8 августа, а также продлил приостановку полетов в Бейрут до 12 августа в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.