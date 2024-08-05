Росавиация: Red Wings и «Азимут» продолжат летать в Израиль

Росавиация: Red Wings и «Азимут» продолжают полеты между Россией и Израилем

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Росавиации, авиаперевозчики «Азимут» и Red Wings сохраняют стабильность авиасообщения с Израилем. Отмечается, что рейсы между двумя странами выполняются в штатном режиме, передает ТАСС.

Росавиация находится в постоянном контакте с израильскими дипломатами и авиационными властями. По их данным, риски для гражданской авиации в регионе оцениваются как низкие и находятся под контролем.

Ранее сообщалось, что немецкий авиаконцерн Lufthansa Group принял решение временно прекратить все пассажирские и грузовые авиарейсы в Тель-Авив с 1 по 8 августа, а также продлил приостановку полетов в Бейрут до 12 августа в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.