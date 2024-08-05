Захарова рассказала сенсационные подробности покушения на Трампа

Захарова: Расследование показало обмен полицейских фотографиями покушавшегося на Трампа стрелка перед атакой

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что Крукс выверял расстояния при помощи оптического дальномера, однако полиция на это не обратила внимания. «То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А Секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела», – написала дипломат в Telegram-канале.

Кроме того, журналисты выяснили, что из «охраняемого периметра» накануне покушения на Трампа исключили склад AGR №6, с крыши которого и стрелял Крукс. Для того чтобы попасть на него, не нужно было проходить ни одного досмотра.

Захарова добавила, что Крукс «просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США». Здание из периметра исключила Секретная служба США, руководство которой было назначено нынешним президентом США Джо Байденом.

Представитель МИД добавила, что стрелок накануне искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и Джона Кеннеди, также у Крукса были собственные дроны, которые он запускал накануне митинга в Пенсильвании.

«А еще, что Секретная служба отказалась от запрошенной встречи с местной полицией – той самой, что заподозрила Крукса накануне покушения», – написала Захарова. Она предложила американским спецслужбам снять пару сотен человек, которые «таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию и залатать ими реальные дыры в безопасности».

По словам Захаровой, полиция США в переписке между собой называет Секретную службу SS (Secret Service), что выглядит как «милый маразм». «Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими – а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье», – заключила Захарова.

Напомним, на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела его ухо. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.