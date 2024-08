Акции японских банков рухнули на фоне опасений рецессии в США

Tекст: Вера Басилая

Резкое снижение стоимости акций японских банков произошло на фоне общего падения токийского рынка, вызванного опасениями инвесторов по поводу состояния американской экономики. Опубликованные 2 августа данные о рынке труда США оказались ниже ожиданий аналитиков, передает ТАСС.

Среди наиболее «пострадавших» банков оказались Mitsubishi UFJ Financial Group, чьи акции подешевели на 13,91%, Sumitomo Mitsui Financial Group с падением на 15,27% и Mizuho Financial Group, акции которой снизились на 13,55%.