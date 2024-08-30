Эксперт: Федорищев привлек инвестиции в Самарскую область за счет своего опыта и компетенций

Политолог Потуремский: Врио главы Самарской области Федорищев прошел проверку на компетентность

Tекст: Олег Исайченко

«Самарская область – регион с очень высоким уровнем экономического развития, имеющий важное значение не только для Приволжского федерального округа, но и для страны в целом. В регионе очень мощный промышленный кластер, хорошо развита энергетика и все, что связано с этими отраслями», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Статус врио – это проверка Федорищева на компетентность, и он с этой проверкой полностью справляется. Сейчас об этом можно говорить уверенно. Ему помогает богатый управленческий опыт, в том числе на федеральном уровне. Как результат – новые инвестиции, которые Федорищеву удалось привлечь в Самарскую область за неполные три месяца на посту», – напомнил эксперт.

«Также врио главы региона уделяет особое внимание социальной сфере и развитию инфраструктурных проектов, очень важных для области и округа. Основная же задача Федорищева на ближайшее будущее – это создание эффективной системы власти в регионе, чем он и занимается», – резюмировал собеседник.

В пятницу президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. «Основа социально-экономического развития Самарской области – это динамично развивающаяся инвестиционная активность. Уже сейчас, в этом году, завершим реализацию порядка 30 инвестпроектов на сумму более 240 млрд рублей. По сути, это десятки тысяч новых рабочих мест и, самое главное, бюджетная обеспеченность», – сказал глава региона.

Он пояснил, что власти региона сделали ставку на взаимодействие «с крупными предприятиями, которые работают в Самарской области, с госкомпаниями, частными компаниями и подтягиваем к этой работе малый бизнес». «Он очень активен в Самарской области, причем в сферах машиностроения, комплектации. И мы обеспечиваем вертикально-интегрированный заказ от крупных компаний для малого бизнеса, видим в этом основу развития нашей экономики», – продолжил он.

«Кроме того, активно помогаем нашему подшефному городу Снежное в ДНР. Сейчас там завершаются работы, порядка 70 объектов сделали в этом году. Выезжал на место сам лично с нашими строителями, контролировал ход работ по подготовке к отопительному сезону, по капительному ремонту домов. У нас 18 домов в этом году прошли по ремонту, в том числе крыш, капитальному ремонту», – добавил Федорищев.

Также Федорищев рассказал о взаимодействии властей с семьями участников СВО. По его словам, за три месяца в регионе ввели единовременную выплату за ранение для бойцов и дополнительную материальную поддержку для членов семей погибших участников СВО. «Дополнительные 300 тыс. рублей к федеральным, региональным мерам поддержки, которые сразу же выплачиваются», – рассказал врио губернатора.

Кроме того, для членов семей военнослужащих с 1 октября вводится бесплатный проезд в транспорте по транспортной карте, добавил глава Самарской области.