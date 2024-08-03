iDNES: балканские страны не спешат продавать Чехии снаряды для Украины

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что отказ связан с тем, что боеприпасы могут быть отправлены ВСУ. Это следует из заявлений спецслужб, которые работают с рядом балканских стран, передает РИА «Новости».

В Чехии подвергли критике инициативу по закупке вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний.

Глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с замечаниями о непрозрачности процессов закупок.



