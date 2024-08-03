Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
iDNES: балканские страны не спешат продавать Чехии снаряды для Украины
Некоторые балканские страны не хотят продавать Чехии боеприпасы из-за ситуации на Украине, сообщает чешское издание iDNES.
Отмечается, что отказ связан с тем, что боеприпасы могут быть отправлены ВСУ. Это следует из заявлений спецслужб, которые работают с рядом балканских стран, передает РИА «Новости».
В Чехии подвергли критике инициативу по закупке вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний.
Глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с замечаниями о непрозрачности процессов закупок.