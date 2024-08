В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Горлова

Россия ввела санкции в отношении американских журналистов

Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

Tекст: Алексей Дегтярев

На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому «прикрытию» развязанной Вашингтоном «гибридной войны».

Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.