Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Песков: Вина Киева в нагнетании «ядерной опасности» очевидна
Вина киевского режима в «нагнетании ядерной опасности» в Курской области очевидна, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ознакомился с последствиями атак на Курскую АЭС, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гросси наблюдал результаты ударов украинских дронов по Курской АЭС в Курчатове, он оценил угрозу, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что МАГАТЭ «по понятным причинам» ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в ударах, но ситуация настолько очевидна, что «вопросов на этот счет нет».
«Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна», – заключил представитель Кремля.
Напомним, директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ показали результаты атак со стороны ВСУ на Курскую атомную электростанцию.