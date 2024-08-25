Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Нетаньяху заявил об уничтожении нацеленных на стратегическую цель в центре Израиля БПЛА
Все ракеты малой дальности ливанского движения «Хезболла» и все БПЛА, запущенные по стратегической цели в центре Израиля, были сбиты, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, это были тысячи ракет малой дальности, которые были предназначены для нанесения вреда в Галилее (север Израиля). ЦАХАЛ уничтожил из и все дроны, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что истребители ВВС Израиля наносят десятки ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.