Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства российской ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, ночью российскими средствами ПВО уничтожен один украинский БПЛА над территорией Белгородской области, передает РИА «Новости».
Ранее при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области погибли пять человек.