Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.3 комментария
Ученый центр ВС России рассказал, что служебные собаки научились обнаруживать БПЛА
Собаки, обучаемые в 470-м учебном центре служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. П. Медведева, способны обнаруживать БПЛА противника в воздухе, сообщил замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.
«Существует отработанная методика, основанная на опыте СВО, при которой собака обозначает беспилотники лаем», – пояснил он ТАСС.
По словам майора, подготовка собаки для этой задачи занимает от трех до шести месяцев. К обнаружению беспилотников способны не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые охотничьи породы.
В центре подготовки отметили, что собаки могут улавливать звук беспилотников на расстоянии до 700 метров. Дегтярев также добавил, что, учитывая опыт СВО, в программу обучения включена тактическая ветеринарная подготовка.