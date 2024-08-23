Пушилин рассказал о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС

Эксперт Анпилогов: Удары украинских беспилотников по хранилищам ядерного топлива Курской АЭС крайне опасны

Tекст: Анастасия Куликова

«Существует два типа хранилищ отработанного ядерного топлива», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Свежее отработанное топливо, как правило, сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Поэтому тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в так называемые бассейны выдержки – это промежуточное хранилище ядерного топлива, рассказал собеседник.

«Вода, во-первых, хорошо отводит тепло, а во-вторых, поглощает нейтроны, которые могут образовываться при радиоактивном распаде, и альфа- и бета-частицы, а также задерживает гамма-лучи. То есть таким образом создается дополнительный щит биологической защиты. ТВЭЛы хранятся там на протяжении первых нескольких лет», – уточнил эксперт.

«Даже после остывания сохраняется высокое остаточное тепловыделение, которое препятствует их длительной транспортировке в герметичных и небольших контейнерах. Поэтому после бассейна выдержки ТВЭЛы помещают в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это обычно наземный ангар, который, впрочем, является зданием ограниченного доступа. Вокруг ТВЭЛов присутствует повышенный гамма-фон, идет альфа- и бета-распад – все это отражается на общем радиационном фоне хранилища», – отметил спикер.

Когда ТВЭЛы находятся в бассейнах выдержки или в хранилище отработанного ядерного топлива, их не защищают прочные гермооболочки корпуса реактора, указал он. «Тепловыделяющие элементы находятся в циркониевой или нержавеющей трубе внутри тепловыделяющей сборки (ТВС), но надо понимать, что это не броня. Толщина этой трубы измеряется даже не десятками сантиметров, и составляет всего 5-7 мм. Защита ТВС рассчитана на легкие механические повреждения», – детализировал собеседник.

Кумулятивный заряд же может пробить до метра гомогенной танковой брони. «То есть речь идет о поражении не просто трубы, а всего штабеля тепловыделяющих сборок, каждая из которых представляет радиационную опасность», – предупреждает Анпилогов. Повреждение ТВС и тем более самого ТВЭЛ – таблетки уранового оксида, которая уже облучена – вызовет выброс радиоактивной пыли или достаточно крупных осколков, акцентировал он.

«Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду – она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», – добавил Анпилогов.

«Даже если ТВС не повреждены и не произошла утечка радиации, нарушается нормальное функционирование хранилищ. Например, могут быть повреждены насосы в бассейнах выдержки, что сразу переведет к выкипанию воды, к уменьшению биологической защиты. Если это сухое хранилище, может быть нарушен первый контур защиты. Поэтому все удары украинских беспилотников по таким объектам воспринимаются крайне болезненно», – пояснил эксперт.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, причем выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами, например, ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, то в этом случае повреждения могут носить тотальный характер, выброс может выйти далеко за пределы производственной площадки атомной станции», – заключил Анпилогов.

Напомним, в ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма. По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать МАГАТЭ.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины.