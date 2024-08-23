  • Новость часаМИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    9 комментариев
    23 августа 2024, 11:35 • Новости дня

    «Искандер-М» поразил в Николаевской области позиции РСЗО MLRS

    Минобороны: Российские военные уничтожили РСЗО MLRS и боеприпасы в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по позициям реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ в Николаевской области, уничтожив пункты управления, транспортно-заряжающие машины и склады с боеприпасами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что высокоточным оружием был поражен расчет реактивной системы залпового огня ВСУ, находившийся около Березнеговатого в Николаевской области.

    В результате точного попадания ракеты комплекса «Искандер-М» были полностью уничтожены пункт управления, сама РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.

    Ранее сообщалось, что под огневой контроль ВС России попали тыловые позиции ВСУ у Карловки.

    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

    Коментарии (11)
    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    22 августа 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска (Торецка), Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила пять контратак 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ответственности «Центра» потеряли за сутки до 640 человек, две бронемашины «Казак», американскую гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Раздольного, Макаровки и Ровнополи в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, восемь автомобилей и орудие Д-20.

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    22 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Сырский доложил Зеленскому о «захвате» населенного пункта в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный район Сумской области, где главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о якобы взятии одного населенного пункта в Курской области, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Зеленский провел совещание с Сырским и главой областной военной администрации, также присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак.

    По данным СМИ, Сырский доложил о захвате еще одного населенного пункта в Курской области и новых российских пленных, передает «Газета.Ru».

    Ранее Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ выводят часть подразделений из Курской области.

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    23 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

    Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона», заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о том, могли ли США не знать о планах вторжения Украины в Курскую область.

    «Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

    По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

    «Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

    Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

    Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

    По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

    Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

    «Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    22 августа 2024, 23:18 • Новости дня
    МЧС сообщило о поиске одного человека с атакованного Украиной парома

    МЧС сообщило о поиске одного человека с атакованного вооруженными силами Украины парома в порту «Кавказ»

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжается операция по поиску одного человека с парома, который атаковали вооруженные силы Украины в порту «Кавказ», сообщило МЧС России.

    В МЧС указали, что, «по уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека». В Южном округе войск национальной гвардии России сообщили, что «17 человек, поднятые из воды, оперативно доставлены на катерах на берег», передает РИА «Новости».

    В четверг в порту «Кавказ» в результате атаки со стороны ВСУ затонул паром с топливными цистернами. Спасено 17 членов экипажа.

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    22 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    Пентагон не стал заявлять о поддержке вторжения ВСУ в Курскую область

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    У США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, которая не стала выражать поддержку вторжению ВСУ.

    По словам Сингх, сейчас США «лучше понимают» действия ВСУ. Однако Вашингтон «по-прежнему выясняет у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя».

    Несмотря на несколько вопросов от журналистов, Сингх отказалась подтвердить, что Вашингтон поддерживает вылазку украинских войск, передает ТАСС.

    Комментируя возможные цели ВСУ, Сингх указала на заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Она отметила, что речь, по мнению США, идет о «создании буферной зоны», но у американской стороны сохраняются «вопросы на этот счет».

    Кроме того, Сингх подтвердила, что американская политика разрешает ВСУ «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе».

    Напомним, Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было призвано создать некую «буферную зону» на российской территории. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами российских авиации и артиллерии.

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    22 августа 2024, 23:54 • Новости дня
    ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    На Красноармейском и Купянском направлениях сложилась напряженная для вооруженных сил Украины ситуация, сообщил генштаб ВСУ.

    В сводке генштаба сообщается, что на указанных направлениях продолжаются активные бои. Красноармейск (Покровск) находится в подконтрольной ВСУ части ДНР, Купянск – в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за вторжение в Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

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    22 августа 2024, 15:27 • Новости дня
    Суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд признал незаконным заключение контракта рэпера из Дании Никласа Хоффгара с Министерством обороны России об участии артиста в СВО, сообщил адвокат истца Роман Петров.

    По его словам, Хоффгар в ближайшее время станет гражданским человеком и покинет часть, передает ТАСС.

    Петров объяснил, что Хоффгар приехал в Россию летом 2023 года, поскольку был не согласен с политикой стран ЕС по отношению к России. Он получил российский вид на жительство. Адвокат отметил, что рэпер хотел работать в Минобороны, но воевать не хотел, не понял сути контракта из-за плохого знания русского языка и поэтому подписал его.

    Юрист также заявил, что контракт будет считаться недействительным с момента решения суда. Полученные деньги за службу ему возвращать не придется.

    Хоффгар известен под творческим псевдонимом Stanley Most, он нес службу под Луганском.

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    22 августа 2024, 22:59 • Новости дня
    Дети пострадали в результате украинских обстрелов ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинских обстрелов пострадали десять мирных жителей ДНР, в том числе четверо детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в Telegram, что в многоквартирном жилом доме в Донецке в результате украинских артиллерийских атак пострадали две семьи: две женщины и их дети 2013 и 2008 годов рождения. В частном жилом доме был тяжело ранен мужчина. В Горловке пострадали двое мужчин, женщина и девочки 2016 и 2010 годов рождения.

    Кроме того, в Telegram МЧС ДНР сообщается, что в Донецке пять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета, пострадали и самостоятельно добрались до больницы, они находятся на стационарном лечении.

    В понедельник сообщалось, что в результате украинских обстрелов ДНР пострадали 13 человек, один погиб.

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    22 августа 2024, 13:15 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило министерство обороны.

    Расчеты ПВО также уничтожили три французские управляемые авиабомбы Hammer, 11 снарядов РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожен 91 дрон, включая 53 аппарата вне зоны проведения спецоперации.

    С начала СВО уничтожены 640 самолетов, 282 вертолета, 30 346 дронов, 575 ЗРК, 17 352 танка и других бронемашин, 1420 машин РСЗО, 13 530 орудий полевой артиллерии.

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    22 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над территорией Белгородской области сбиты два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался устроить террористическую атаку c использованием беспилотников около 21.00 мск.

    Напомним, днем дежурными средствами ПВО над Белгородской областью также был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

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    23 августа 2024, 07:34 • Новости дня
    Ганчев заявил об укреплении ВС России на новых позициях под Волчанском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно закрепились на стратегически важных рубежах у города Волчанска Харьковской области, отбив многочисленные атаки украинских формирований, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, российские подразделения ведут ожесточенные бои в северной части Харьковской области, при этом ВСУ несут значительные потери, однако продолжают наступательные действия, подтягивая новые резервы, передает ТАСС.

    Ганчев подчеркнул, что российские военные занимают выгодные позиции, позволяющие успешно сдерживать атаки противника и наносить ему существенный урон.

    «Наши парни закрепились на таких позициях, которые стратегически и тактически удобнее держать», – резюмировал он.

    Напомним, в мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    22 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Папа римский осудил запрет УПЦ на Украине

    Глава союза староверов Севастьянов: Папа римский осудил запрет УПЦ

    Папа римский осудил запрет УПЦ на Украине
    @ VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Папа римский Франциск осуждает любое давление на Украинскую православную церковь, считая любой запрет актом религиозного гонения, сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с понтификом.

    Севастьянов сообщил «Газете.Ru», что папа римский выступает против запретов и давления на любую церковь и религиозную группу, где бы она ни находилась и какие бы взгляды ни исповедовала.

    «Папа призывает к началу полномасштабного диалога на Украине, который должен привести к долгосрочному справедливому миру для всех», – рассказал Севастьянов, добавив, что Ватикан намерен оказать личное содействие в урегулировании конфликта.

    Глава союза староверов заявил, что папа римский готов предоставить территорию Ватикана и свое личное посредничество для таких переговоров.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается суть этого решения и к каким практическим последствиям оно может привести.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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