23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.3 комментария
«Искандер-М» поразил в Николаевской области позиции РСЗО MLRS
Минобороны: Российские военные уничтожили РСЗО MLRS и боеприпасы в Николаевской области
Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по позициям реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ в Николаевской области, уничтожив пункты управления, транспортно-заряжающие машины и склады с боеприпасами, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что высокоточным оружием был поражен расчет реактивной системы залпового огня ВСУ, находившийся около Березнеговатого в Николаевской области.
В результате точного попадания ракеты комплекса «Искандер-М» были полностью уничтожены пункт управления, сама РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.
Ранее сообщалось, что под огневой контроль ВС России попали тыловые позиции ВСУ у Карловки.