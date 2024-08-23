Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

Tекст: Антон Антонов

«Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

«Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

«Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.