23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.
Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.
Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.
На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.
Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.
Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.