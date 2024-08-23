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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

    9 комментариев
    23 августа 2024, 10:35 • Новости дня

    «Росэнергоатом»: Курская АЭС работает в штатном режиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа Курской АЭС идет в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений, сообщили в «Росэнергоатоме».

    Как рассказали в пресс-службе, Курская АЭС работает в штатном режиме, 3-й и 4-й энергоблоки работают на, установленной диспетчерским графиком, 1-й и 2-й блоки эксплуатируются без генерации, передает ТАСС.

    Там добавили, что радиационный фон находится в пределах природных значений».

    Ранее в пятницу ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом.

    22 августа 2024, 18:15 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» подвергся газовой атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат», сообщил командир спецназа «Аид».

    Командир указал в своем Telegram-канале о попытке ВСУ атаковать позиции российских бойцов с применением отравляющих веществ. По его словам, украинские диверсанты из 61-й бригады попытались застать российских спецназовцев врасплох, однако те были готовы к такому развитию событий и своевременно надели противогазы, передает «Российская газета».

    Он добавил, что в результате газовая атака не достигла своей цели, а российские бойцы смогли успешно отразить нападение и уничтожить значительную часть диверсионной группы.

    Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ использовали химическое оружие в Беловском районе, в результате чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава местного самоуправления.

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    22 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналист CNN Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ РФ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы, побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск, сообщил телеканал.

    В сообщении говорится, что команда CNN была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (26)
    22 августа 2024, 19:00 • Новости дня
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    Мирошник: Есть доказательства расстрела мирных жителей в Курской области военными ВСУ
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о расстрелах мирных жителей и других преступлениях украинских боевиков в Курской области есть в распоряжении у министерства иностранных дел, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил, что провел встречи с уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам детей и ребенка, передает ТАСС.  При проверке всех сведений подтвердилась информация о совершенных ВСУ преступных действиях. Есть данные о расстрелах людей, гражданских автомобилей, разрушении социальных учреждений и учреждений здравоохранения.

    «Все эти данные будут задокументированы и переданы на просмотр международной комиссии», – подчеркнул посол.

    В среду источник в медицинских службах сообщал, что при атаке ВСУ в Курской области погиб 31 человек, еще 143 получили ранения.

    Коментарии (10)
    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (7)
    22 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о планах после визита на Курскую АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поедет в Киев после визита в Курскую область, который, как ожидается, состоится в начале следующей недели.

    По его словам, после визита в Курск он поедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (5)
    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    22 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    «Ланцет» уничтожил украинскую разведывательную станцию в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной разведки «Пластун», ее поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщило Минобороны.

    Разведчики группировки «Север» выявили станцию «Пластун» ВСУ в приграничном районе региона, после чего было принято решение о ее уничтожении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Беспилотник «Ланцет» точно поразил станцию, она была ликвидирована.

    Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили поражение объекта.

    В среду в Курской области «Ланцетом» поразили украинскую САУ.

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    23 августа 2024, 00:20 • Новости дня
    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области

    Глава Пентагона Остин собрался обсудить с Украиной вопрос об «удержании» ВСУ территорий в Курской области

    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом планы вооруженных сил Украины, касающиеся их действий в Курской области России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что Остин хочет обсудить вопрос о том, собираются ли ВСУ «удерживать» территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область. Она отметила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой на Курскую область.

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    22 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Сырский доложил Зеленскому о «захвате» населенного пункта в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный район Сумской области, где главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о якобы взятии одного населенного пункта в Курской области, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Зеленский провел совещание с Сырским и главой областной военной администрации, также присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак.

    По данным СМИ, Сырский доложил о захвате еще одного населенного пункта в Курской области и новых российских пленных, передает «Газета.Ru».

    Ранее Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ выводят часть подразделений из Курской области.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    23 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

    Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона», заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о том, могли ли США не знать о планах вторжения Украины в Курскую область.

    «Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

    По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

    «Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

    Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

    Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

    По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

    Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

    «Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

    Коментарии (3)
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