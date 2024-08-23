23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
Бойцы «Ахмата» уничтожили французский ЗРК Crotale в Курской области
Алаудинов: Бойцы «Ахмата» сожгли французский ЗРК Crotale дроном за 60 тыс. рублей
Бойцы спецназа «Ахмат» на Курском направлении уничтожили французский ЗРК Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили ЗРК Crotale, выехавший для того, чтобы уничтожать российские вертолеты, наносившие удары по Мартыновке, передает РИА «Новости».
Алаудинов добавил, что ЗРК стоимостью 8 млн евро сожгли FPV-дроном за 60 тыс. рублей.
«Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду», – сказал он.
Ранее Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.