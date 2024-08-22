Гладков оценил ущерб сельхозпредприятиям Белгородской области

Гладков: Атаки ВСУ нанесли сельхозпредприятиям Белгородской области ущерб в 3 млрд рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков сообщил о серьезных последствиях обстрелов со стороны Украины для регионального сельского хозяйства. По его предварительным оценкам, общий ущерб, нанесенный сельхозпредприятиям в результате атак, составляет около 3 млрд рублей, передает ТАСС.

Он отметил, что окончательная сумма ущерба будет подсчитана в конце октября, после чего региональные власти направят соответствующую заявку в правительство РФ.

Ранее Гладков на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, которое проводит президент Владимир Путин, сообщил, что обстановка в Белгородской области сложная, за минувшую неделю ранены 19 мирных жителей.