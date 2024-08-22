Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Гладков оценил ущерб сельхозпредприятиям Белгородской области
Гладков: Атаки ВСУ нанесли сельхозпредприятиям Белгородской области ущерб в 3 млрд рублей
В результате многочисленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины сельскохозяйственные предприятия Белгородской области понесли значительный ущерб, предварительно оцениваемый в 3 млрд рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.
Гладков сообщил о серьезных последствиях обстрелов со стороны Украины для регионального сельского хозяйства. По его предварительным оценкам, общий ущерб, нанесенный сельхозпредприятиям в результате атак, составляет около 3 млрд рублей, передает ТАСС.
Он отметил, что окончательная сумма ущерба будет подсчитана в конце октября, после чего региональные власти направят соответствующую заявку в правительство РФ.
Ранее Гладков на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, которое проводит президент Владимир Путин, сообщил, что обстановка в Белгородской области сложная, за минувшую неделю ранены 19 мирных жителей.