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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 14:43 • Новости дня

    Мантуров сообщил Путину об отселении 115 тыс. человек из приграничных районов

    Tекст: Вера Басилая

    Из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина.

    По его словам, пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    21 августа 2024, 19:52 • Новости дня
    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область

    Шольц: Украина готовила атаку в Курской области «секретно»

    Шольц рассказал о секретности подготовки Украины к атаке на Курскую область
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев готовил атаку в Курской области «секретно и без обратной связи», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

    Как указал Шольц, «Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области». По его словам, Германия внимательно следит за развитием событий, а также намерена продолжать оказывать поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области.

    В четверг газета ВЗГЛЯД писала о том, что Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

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    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

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    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 15:01 • Новости дня
    Экс-офицер ВСУ предрек разгром украинских войск в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Отставной майор ВСУ Игорь Лапин сделал пессимистичный прогноз относительно ситуации на Курском направлении, заверив, что украинскую армию ждет разгром.

    По его мнению, в случае продолжения статичных позиционных боев украинские войска рискуют потерпеть серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    Лапин выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией на фронте, заметив, что украинские военные не имеют достаточных ресурсов для длительной позиционной войны с ВС России.

    «Российская армия обладает значительным преимуществом в артиллерии, авиации и численности личного состава», – подчеркнул он, добавив, что в условиях статичного фронта ВСУ будут истощаться и нести большие потери.

    Также майор в отставке раскритиковал ответственного за атаки на Курскую область главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Атаки не привели к существенным успехам, а лишь к большим потерям среди наших бойцов», – резюмировал Лапин.

    Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска успешно отбили несколько населенных пунктов у ВСУ на Курском направлении, Киев выводит часть подразделений из Курской области.

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    22 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Над Курской областью сбили украинскую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    «ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная ракета. Спасибо защитникам границы», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ударная волна от сбитой ракеты ВСУ повредила несколько домов в Новошахтинске. Всего повреждены 15 частных домовладений.



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    22 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Сырский доложил Зеленскому о «захвате» населенного пункта в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный район Сумской области, где главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о якобы взятии одного населенного пункта в Курской области, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Зеленский провел совещание с Сырским и главой областной военной администрации, также присутствовал глава офиса президента Андрей Ермак.

    По данным СМИ, Сырский доложил о захвате еще одного населенного пункта в Курской области и новых российских пленных, передает «Газета.Ru».

    Ранее Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ выводят часть подразделений из Курской области.

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    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

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    22 августа 2024, 12:39 • Новости дня
    Пленный: ВСУ поставили задачу в Курской области притвориться «вежливыми людьми»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в Курской области имели задачу при прорыве «показаться» в нескольких поселках, их просили быть «вежливыми, нормальными людьми», заявил украинский военнопленный Игорь.

    Украинских военных собрали в лесу в Сумской области, после чего направили к границе с Курской областью, где ждал замполит, их сопровождал зампотех, сказал пленный, передает ТАСС.

    Замполит поставил задачу быстро прорваться в регион, «показаться и уехать», так как будут другие маршруты. Группа должна была совершить отвлекающий маневр, создавая видимость многочисленного войска.

    В селах группа должна была «показать себя хорошо, типа мы нормальные люди, типа вежливые», добавил он.

    Пленный и его сослуживцы направились в населенный пункт на трех БТР, там они попали под огонь российских военных. Машина загорелась, после чего боец эвакуировался оттуда и вместе с водителем сбежал.

    Ранее другой украинский военнопленный Евгений Алеев заявил, что командование отказалось эвакуировать его с сослуживцами из блиндажа в связи с ранениями.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 11:20 • Новости дня
    Стало известно об использовании польского БТР Oncilla в атаке на Курскую область

    Interia: В атаке на Курскую область ВСУ использовали БТР Oncilla польского производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкие бронетранспортеры Oncilla производства Польши использовались ВСУ при атаке на Курскую область, сообщает интернет-портал interia.pl.

    Как сообщает портал, Польша поставила Украине 30 БТР этого типа, но сколько из них участвовало в атаке на Курскую область, не сообщается, передает ТАСС.

    Напомним, в 2019 году Украина закупила для ВСУ польские бронемашины Oncilla, созданные на базе украинского «Дозора-Б». От оригинального украинского броневика войска отказались.

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    22 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники
    ВСУ за сутки в Курской области потеряли более 300 военных и 23 единицы бронетехники
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боев на Курском направлении в последние сутки потеряли свыше 300 человек и три танка, сообщило Минобороны России.

    ВСУ также потеряли 20 бронемашин, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Комаровки и Малой Локни, она сорвала попытки атак в сторону Коренево, Кремяного, Мартыновки, Ольговки и Русского Поречного.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли свыше 45 человек убитыми и ранеными, танк и четыре бронемашины.

    Поражены скопления живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Вишневки, Гордеевки, Михайловки, Плехово, Снагостя и Локни.

    Авиация ударила по районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ в Сумской области, поражены 22-я, 41-я и 61-я механизированные, 80-я и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ, 1-я бригада нацгвардии, 103-я, 106-я, 107-я и 119-я бригады теробороны, 69-й стрелковый батальон у Басовки, Бояро-Лежачей, Ворожбы, Дружбы, Журавки, Краснополья, Катериновки, Миропольского, Локни, Ободы, Первомайского, Сумов, Стариково и Черневого.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 4,7 тыс. человек, 68 танков, 27 БМП, 53 БТР, 336 бронемашин, 148 автомобилей, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, десять установок РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

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    22 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

    «Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – передает его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову держать на контроле подготовку к новому учебному году в регионе, передает ТАСС.

    «Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», – сказал глава государства.

    Смирнов также заявил, что ВСУ увеличили число атак на Курскую область.

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    22 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    В Курской области уничтожили украинскую ДРГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К западу от населенного пункта Скрыльевки в Курской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщило Минобороны.

    Группу уничтожили в одном километре к юго-западу от поселка, она относилась к 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Были уничтожены две бронемашины и семь военнослужащих, один попал в плен.

    Ранее в Климовском районе Брянской области отразили две попытки проникновения украинской ДРГ.

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