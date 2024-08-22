Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.6 комментариев
Мантуров сообщил Путину об отселении 115 тыс. человек из приграничных районов
Из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента России Владимира Путина.
По его словам, пункты временного размещения питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области.