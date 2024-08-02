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    Харрис набрала необходимое для участия в выборах президента число голосов
    В Нижнем Тагиле объявлен траур по жертвам взрыва в доме
    На Паралимпиаде могут выступить 92 российских атлета
    Киргизия рассчитывает на особое положение для своих мигрантов в рамках ЕАЭС
    Украинцы бросились за высшим образованием ради отсрочки от мобилизации
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 22:44 • Новости дня

    Сенатор Савельев не признал вину в организации убийства

    Tекст: Антон Антонов

    Защита сенатора Дмитрия Савельева обжалует его арест, он не признает вину в организации предотвращенного убийства бывшего партнера по бизнесу, сообщила адвокат Татьяна Лупандина.

    «Вину наш подзащитный не признает», – приводит слова Лупандиной РИА «Новости».

    Защита утверждает, что постановление об аресте Савельева «принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», передает ТАСС.

    В постановлении Басманного суда Москвы при этом указано, что Савельев «не женат» и имеет «одного несовершеннолетнего ребенка». Также сообщает, что он прописан в столичной квартире, «фактически проживает по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково».

    Напомним, Савельев подозревается в том, что «заказал убийство своего бывшего партнера» – предпринимателя Сергея Ионова, который в 2022 году был осужден за растрату 1,6 млн рублей в одной из фирм. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов.

    Суд арестовал Савельева до 2 октября. Сообщалось, что согласно документам, основные активы сенатора находятся в долевой собственности его детей и «в пользовании» Савельева и его супруги.

    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    2 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева

    Адвокат Литвак: Возвращение Селезнева было необходимо для получения медпомощи

    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил его адвокат Игорь Литвак.

    По его словам, Селезнев серьезно болен, его здоровье становится все хуже, поэтому его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медобслуживание, передает РИА «Новости».

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами. В Россию вернулись Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    2 августа 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дети нелегалов-разведчиков Анны и Артема Дульцевых не говорят по-русски, они узнали, что русские, только в самолете, когда он взлетел из Анкары.

    «Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «Доброго вечера» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Он также добавил, что дети не знали, кто их встречает и кто такой Путин.

    По его словам, Дульцевых могли лишить родительских прав, если бы остались на Западе, они сидели в тюрьме в Словении и лишены возможности видеть своих детей.

    Напомним, в рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых.

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    2 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах
    Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах
    @ МВД России/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, заявила семья американца.

    Как говорится в заявлении семьи экс-сотрудника посольства США: непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранцев, которые были задержаны по времени позже Марка, отказалось сделать то же самое для Фогеля.

    Родственники добавили, что такая вопиющая несправедливость и безразличие просто недопустимы, передает ТАСС.

    Близкие гражданина США отметили, что Фогель «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», потому за него борется его 95-летняя мать и члены семьи.

    «Но эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – указывается в тексте.

    Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Напомним, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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    2 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Песков объяснил теплое приветствие освобожденного Красикова охраной президента

    Песков: Освобожденный Красиков служил вместе с охранниками президента в ФСБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был служил вместе с ними в спецподразделении ФСБ России «Альфа», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков назвал естественным теплое приветствие Красикова охранной президента, поскольку он служил вместе с ними в «Альфе», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили».

    На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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    2 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одессе уничтожены две украинские системы противовоздушной обороны Patriot, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    По словам Лебедева, днем в пятницу в районе поселка Котовского, где находится военная часть, прозвучала серия взрывов с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «Одесское сопротивление сообщает об уничтожении двух систем ПВО Patriot», – сказал он.

    Ранее ВС России уничтожили станцию воздушной разведки ВСУ «Марс-Л».

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    2 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского

    Bloomberg: Союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, международные союзники Украины все больше обеспокоены уровнем власти 52-летнего бывшего кинопродюсера Ермака, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника, он был главной фигурой при заменах генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов.

    «Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», – говорится в материале.

    Ранее Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте.

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    2 августа 2024, 09:04 • Новости дня
    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными

    Politico: Канцлер Германии Шольц отказывался освобождать и обменивать Красикова

    В США раскрыли подробности переговоров России и Запада по обмену заключенными
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили» – и сделка по обмену состоялась, сообщили источники газеты Politico.

    План по возвращению из России американцев разработали президент США Джо Байден и советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, при этом на переговоры ушел год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Politico.

    Американское издание утверждает, что Россия в январе 2023 года отклонила первоначальное предложение Салливана привлечь к обмену Германию и страны Европы. Источники газеты отмечают, что самым сложным было уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить отбывавшего пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но якобы «после продолжительного давления немцы уступили».

    В итоге соглашение об обмене подписали в середине июля.

    Как пояснили в ФСБ, на родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

    Коментарии (15)
    2 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний
    Сенатора Савельева задержали на выходе из зала заседаний
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев был задержан после выхода из зала заседаний, сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

    «Он вышел из зала, и его задержали», – передает ТАСС слова Тимченко.

    Совет Федерации согласился на лишение неприкосновенности Савельева в связи с его возможной причастностью к организации убийства. Это решение было принято на закрытой части заседания после речи председателя Совфеда, которая подвела итоги весенней сессии, отметил Тимченко.

    Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился к Совфеду с просьбой лишить Савельева неприкосновенности из-за его подозрений в организации убийства. Он также отметил, что верхняя палата согласилась на проведение следственных действий.

    Савельев является сенатором с октября 2016 года, представляя исполнительный орган государственной власти Тульской области.

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    2 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков сообщил о попытке США надавить на сотрудника ГРУ через отца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские спецслужбы предприняли попытки психологического давления на задержанного сотрудника ГРУ, в том числе организовав телефонный звонок его отцу в Россию.

    Однако отец поддержал сына, что не оправдало ожиданий представителей США, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедший в четверг обмен, передает ТАСС.

    «Они нашли его отца и организовали телефонный звонок. Во время разговора отец, вопреки ожиданиям, сказал: «Сын, ты все делаешь правильно. Держись!», – добавил Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, каких российских заключенных в зарубежных тюрьмах Россия хотела бы вернуть в первую очередь в рамках возможных будущих обменов.

    «Это останется без ответа», – сказал он журналистам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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