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    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    2 августа 2024, 20:48 • Новости дня

    В Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС в случае ограничений для мигрантов

    В Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС в случае ограничений для мигрантов в России

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киргизии считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС», заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов в соцсети.

    «Мы исходим из того, что обсуждаемые в Госдуме поправки и ограничения не касаются граждан Киргизии. Согласно основным принципам ЕАЭС, наши граждане имеют свободный и равный доступ к трудовому рынку. Если будет другая интерпретация и наши граждане окажутся наравне с мигрантами из третьих стран, нам будет трудно объяснить нашему народу необходимость участия в ЕАЭС», – передает РБК его слова.

    Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам работу в сферах медицины, фармацевтики, а также в школьном и дошкольном образовании.

    В пояснительной записке авторы ссылаются на различия в образовании и практике между российскими и зарубежными учреждениями, а также на отличия медицинских терминов от «бытового русского языка» и «низкий уровень личной ответственности» иностранных граждан.


    1 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    Яшину напомнили о его отказе участвовать в обмене заключенными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осужденный за фейки про ВС России и обменянный на российских граждан иностранный агент Илья Яшин еще несколько месяцев назад публично заявлял, что не приемлет идею обмена.

    «Обмен для меня неприемлем... Речи, произнесенные из парижского кафе и из российской тюрьмы, имеют разный политический вес», – отвечал Яшин в письме каналу «Дождь» (признан иноагентом). Видео с его заявлением начало распространяться по соцсетям вскоре после сообщений об обмене Яшина.

    В апреле Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда приговорить Яшина 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

    Президент Владимир Путин помиловал Яшина в числе прочих, участвовавших в обмене с американской стороной.

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    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    1 августа 2024, 21:32 • Новости дня
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    Композитор Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор Раймонд Паулс раскритиковал певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию.

    В интервью латвийскому радио он выразил недовольство ее завышенными требованиями. По словам Паулса, Пугачева была одной из самых капризных артисток на российской сцене, передает «Московский комсомолец».

    «Она могла вести себя грубо. Если кто-то не включал микрофон, в зале раздавались матюки, а потом звучало: «Ты уволен», – поделился композитор.

    Он также отметил, что к нему артистка всегда проявляла другое отношение. Хит «Миллион алых роз» она изначально отказывалась исполнять, считая, что эта песня не для нее.

    Кроме того, Раймонд Паулс подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы ему подвозили машину к самолету, и не устанавливал завышенные требования в райдерах.

    Ранее Пугачева объяснила, почему сейчас не может выступать на сцене.


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    2 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Давний конфликт между Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет выходец из России Умар Кремлев, и Международным олимпийским комитетом (МОК) мог послужить причиной скандала с итальянской боксершей Анджелой Карини и алжирским трансгендером Иман Хелиф, пишет журналист USA Today Дэн Уолкен.

    IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

    По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

    После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

    IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

    Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

    «Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

    Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.

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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    1 августа 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково
    Путин с цветами встретил освобожденных россиян у трапа во Внуково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московский аэропорт Внуково прибыл президент России Владимир Путин, он встретил освобожденных в ходе обмена с США и странами НАТО российских граждан.

    Президент с цветами встретил россиян у трапа самолета.

    В аэропорт прибыли директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

    Освобожденных граждан встречал президентский полк, на взлетном поле выстелили красную дорожку.

    Самолет прибыл в аэропорт Внуково из Анкары вечером в четверг.

    Источник сообщал, что в числе освобожденных – Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в ФРГ, а также Владислав Клюшин, находившийся под стражей в США.

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    2 августа 2024, 08:39 • Новости дня
    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева

    Адвокат Литвак: Возвращение Селезнева было необходимо для получения медпомощи

    Адвокат заявил о тяжелом состоянии возвращенного в Россию Селезнева
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил его адвокат Игорь Литвак.

    По его словам, Селезнев серьезно болен, его здоровье становится все хуже, поэтому его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медобслуживание, передает РИА «Новости».

    Ранее ФСБ распространила кадры состоявшегося в четверг обмена осужденными между Россией, США и другими странами. В Россию вернулись Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, а также несовершеннолетние дети.

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    1 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки, к переговорам призвали бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель.

    Журналистка также отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории, сообщает Lenta.Ru.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с представителями Украины можно разговаривать, но доверять им нельзя.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    1 августа 2024, 22:07 • Новости дня
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Николаеве поражен аэродром, где пилоты ВСУ проходили тренировки, их учили инструкторы, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, пояснил Лебедев ТАСС.

    В ночь со среды на четверг Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    2 августа 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

    Песков: Дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дети российских разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате обмена, лишь в самолете узнали, что они русские и кто такой президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, дети нелегалов-разведчиков Анны и Артема Дульцевых не говорят по-русски, они узнали, что русские, только в самолете, когда он взлетел из Анкары.

    «Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «Доброго вечера» – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Он также добавил, что дети не знали, кто их встречает и кто такой Путин.

    По его словам, Дульцевых могли лишить родительских прав, если бы остались на Западе, они сидели в тюрьме в Словении и лишены возможности видеть своих детей.

    Напомним, в рамках обмена России были выданы осужденные в Словении якобы за шпионаж Артем и Анна Дульцевы. По версии следствия, они выдавали себя за граждан Аргентины. На днях суд в срочном порядке приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. В Россию вернулись и двое детей Дульцевых.

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    2 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах
    Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах
    @ МВД России/YouTube

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, заявила семья американца.

    Как говорится в заявлении семьи экс-сотрудника посольства США: непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранцев, которые были задержаны по времени позже Марка, отказалось сделать то же самое для Фогеля.

    Родственники добавили, что такая вопиющая несправедливость и безразличие просто недопустимы, передает ТАСС.

    Близкие гражданина США отметили, что Фогель «не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей», потому за него борется его 95-летняя мать и члены семьи.

    «Но эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами», – указывается в тексте.

    Ранее сообщалось, что Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Напомним, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России Марку Фогелю, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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    1 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
    Суд оштрафовал актрису Бабенко за отказ от медосвидетельствования
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Измайловский суд Москвы наложил штраф в размере 30 тыс. рублей на актрису Елену Бабенко и лишил ее права управлять автомобилем на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    «На Бабенко наложен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

    Актрису признали виновной в совершении административного правонарушения.

    Елена Бабенко, также известная как Алена Бабенко, является заслуженной артисткой России. Широкую известность актрисе принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

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    2 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Песков объяснил теплое приветствие освобожденного Красикова охраной президента

    Песков: Освобожденный Красиков служил вместе с охранниками президента в ФСБ

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был служил вместе с ними в спецподразделении ФСБ России «Альфа», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков назвал естественным теплое приветствие Красикова охранной президента, поскольку он служил вместе с ними в «Альфе», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили».

    На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.

    Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.

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    2 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    ВСУ сбросили боеприпас в толпу на рынке Донецка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали с беспилотника рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Пострадали шесть человек, сообщила одна из сотрудниц рынка Анастасия.

    По ее словам, беспилотник почти никто не слышал, он скинул боеприпас: шесть человек ранило, двоих – сильно, передает ТАСС.

    «А так – никто даже не заметил, когда он подлетел. Часто летают дроны. Они сюда как домой к себе ходят. Честно, что за дрон, мы не видели, но была граната. Они именно гранату кинули, потому что когда идут вот эти камикадзе, намного сильнее взрывы получаются. А здесь стояла толпа, они просто в толпу кинули», – сказала Анастасия. Она добавила, что обстрелы и атаки с помощью дронов ВСУ совершают каждый день.

    Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, атака с беспилотника по рынку на западе Донецка является терактом киевского режима против мирных жителей.

    По ее словам, из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения, и на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом».

    Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку на западе Донецка. В результате погибли 27 человек, 25 получили ранения. 22 января объявлено днем траура по погибшим. В Кремле произошедшее назвали чудовищным актом терроризма.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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