Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
В Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС в случае ограничений для мигрантов
В Киргизии пригрозили выходом из ЕАЭС в случае ограничений для мигрантов в России
В Киргизии считают, что возможные ограничения в России на трудоустройство мигрантов не должны затронуть граждан республики, иначе «будет сложно объяснить им смысл участия в ЕАЭС», заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов в соцсети.
«Мы исходим из того, что обсуждаемые в Госдуме поправки и ограничения не касаются граждан Киргизии. Согласно основным принципам ЕАЭС, наши граждане имеют свободный и равный доступ к трудовому рынку. Если будет другая интерпретация и наши граждане окажутся наравне с мигрантами из третьих стран, нам будет трудно объяснить нашему народу необходимость участия в ЕАЭС», – передает РБК его слова.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его заместитель Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает запретить мигрантам работу в сферах медицины, фармацевтики, а также в школьном и дошкольном образовании.
В пояснительной записке авторы ссылаются на различия в образовании и практике между российскими и зарубежными учреждениями, а также на отличия медицинских терминов от «бытового русского языка» и «низкий уровень личной ответственности» иностранных граждан.