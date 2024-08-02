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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Релокация здорового человека

    Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.

    14 комментариев
    2 августа 2024, 11:33 • Новости дня

    NZZ: Германия значительно ослабла и выйдет из конфликта на Украине проигравшей

    NZZ: Германия значительно ослабла с 2022 года и выйдет проигравшей из конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия с 2022 года стала еще более уязвимой в экономической и военной сферах и окажется проигравшей стороной в конфликте на Украине. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    Издание пишет, что еще несколько лет назад Германия была «ведущей державой» Европы, а сейчас страна пожинает плоды своей ошибочной политики в сфере безопасности и экономики, при этом действующего канцлера Олафа Шольца едва ли можно назвать самым влиятельным человеком мира, передает ТАСС.

    По мнению газеты, с 2022 года ни одна страна Европы не стала такой зависимой от курса США, России и Китая, как Германия. Как пишет NZZ, в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Германия может поплатиться за то, что слишком сильно опиралась на США в военной сфере. Так, Трамп может вынудить Германию выделять больше средств в рамках оборонных обязательств членов альянса и потребовать от ФРГ отказаться от попытки улучшить экономические отношения с Китани в обмен на американскую поддержку в сфере безопасности. Отказ же от дружественного курса с Китаем приведет к большим потерям для германской экономики, которая и так страдает от проблем с энергетикой. Кроме того, указывает газета, внутри ФРГ происходит все большая поляризация общества на фоне конфликта на Украине, чтоо связано с тем, что окончательно различия между жителями на Востоке и на Западе Германии так и не стерлись.

    Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией.

    2 августа 2024, 01:42 • Новости дня
    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах

    Болгарский политик Пасков: Корпорации из США требуют не хоронить бойцов ВСУ на черноземах

    В США потребовали от Киева не хоронить солдат на черноземах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory и другие компании требуют, чтобы киевский режим не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах, заявил болгарский политик Пламен Пасков.

    Пасков в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил, что BlackRock приезжала и требовала от Киева прекратить захоранивать бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли», передает РИА «Новости».

    В корпорации заявляли, что 47% этой земли уже выкуплены, добавил он.

    По его словам, конгломерат состоит из нескольких триллионеров, которые занимаются глобальными вопросами. В него включены ВlackRock, State Street Corporation, Fidelity Investments и The Vanguard Group.

    Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за июль потеряли в СВО более 60 тыс. военнослужащих, больше всего погибших зафиксировано в период с 20 по 31 июля.

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    1 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    Украинские военные призвали Киев начать переговоры с Москвой
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине и России необходимо договориться, так как потери украинской армии очень высоки, к переговорам призвали бойцы ВСУ в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель.

    Журналистка также отметила, что многие служащие ВСУ перестали верить в возможность победы над Россией и поняли, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории, сообщает Lenta.Ru.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с представителями Украины можно разговаривать, но доверять им нельзя.

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    1 августа 2024, 22:07 • Новости дня
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    Сопротивление: Поражен аэродром, где англоязычные инструкторы тренировали ВСУ
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Николаеве поражен аэродром, где пилоты ВСУ проходили тренировки, их учили инструкторы, сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пилоты тренировались с англоязычными инструкторами, пояснил Лебедев ТАСС.

    В ночь со среды на четверг Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    2 августа 2024, 06:27 • Новости дня
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    При штурме Урожайного изобрели продвинутый способ зачистки опорников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного: их научились использовать для подрыва опорных пунктов украинских военных, сообщили в Минобороны.

    При штурме Урожайного штурмовики группировки «Восток» из Бурятии неоднократно применяли переделанные ТМ-62 для подрыва опорных пунктов ВСУ, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Белый» отметил, что мины специальным образом модифицировали для этих целей. После заброса оставалось семь секунд до подрыва.

    Эффект от такой мины гораздо выше, чем от гранаты. ТМ-62 позволяет гарантированно выводить противника из строя. Даже переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали ее мощи.

    27 июня российские войска заняли центр Урожайного, 14 июля Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта.

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    2 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    Генерал ВСУ Кривонос: Россия раскинула шпионские сети для противодействия F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов, так российская сторона готовится к появлению у киевского режима истребителей F-16, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Российская сторона отрабатывала разные варианты противодействия F-16, их уничтожения, для этих целей вокруг аэродромов активизировалась шпионская сеть, заявил генерал, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что аэродромы в скором времени ждут ракетные удары и удары дронов. Также Кривонос призвал не питать иллюзий в отношении американских самолетов.

    «На войне волшебников не бывает», – заключил он.

    Ранее New York Post сообщала, что у ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    1 августа 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами

    ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены три пусковые установки американского ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.

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    1 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом

    Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине

    Экс-депутат Госдумы Пономарев попал под удар беспилотника под Киевом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в терроризме экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев заявил, что в его дом на Украине прилетел беспилотник, пишут украинские СМИ.

    Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.

    По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.

    «Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.

    Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.

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    2 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского

    Bloomberg: Союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

    На Западе испугались «темного кардинала» Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, пишет Bloomberg.

    Как пишет издание, международные союзники Украины все больше обеспокоены уровнем власти 52-летнего бывшего кинопродюсера Ермака, который стал единственным посредником между президентом и страной, имеющим право голоса во всех вопросах, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в статье, полномочия Ермака уже шире, чем у любого его предшественника, он был главной фигурой при заменах генералов, обеспечении цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными, переговорах о гарантиях безопасности и других важных вопросов.

    «Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», – говорится в материале.

    Ранее Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте.

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    1 августа 2024, 14:32 • Новости дня
    Заменивший герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве тризуб заржавел
    Заменивший герб СССР на статуе «Родина-мать» в Киеве тризуб заржавел
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спустя менее года после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась коррозия, заявил украинским СМИ директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун.

    По его словам, к появлению коррозии привела некачественная сварка, передает ТАСС. Подобные работы необходимо проводить по разработанной специалистами института технологии, однако к ним никто не обращался.

    «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.

    В прошлом году в Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины

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    1 августа 2024, 14:29 • Новости дня
    В США назвали главную проблему Украины после появления F-16
    В США назвали главную проблему Украины после появления F-16
    @ 2nd Lt. Jonathan Padish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    У ВСУ существует дефицит квалифицированных пилотов, способных управлять недавно поставленными США истребителями F-16, пишет New York Post.

    Там также добавили, что истребители, хоть и являются важной помощью для ВСУ, «вряд ли смогут переломить ход» конфликта, передает Ura.ru.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, истребители F-16 будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом, если они будут поставлены Киеву.

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    2 августа 2024, 06:05 • Новости дня
    Фугас ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обследование одного из домов в Севастополе после ночной атаки показало, что на крышу девятиэтажного строения упала сбитая фугасная часть американской ракеты ATACMS, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Изначально предполагалось, что на крышу дома упали части уничтоженного беспилотника, сообщил глава Севастополя в своем Telegram-канале.

    Фугасная часть ракеты пробила кровлю и застряла на техническом этаже, по этой причине никто не пострадал, добавил он.

    Людей решили эвакуировать из дома, пока пиротехники убирают снаряд, их отправили в место временного размещения. Они смогут вернуться домой, когда спецслужбы закончат работу.

    Ранее Развожаев сообщал, что в городе оцепили часть улицы из-за упавших на дорогу суббоеприпасов ATACMS.

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    1 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    Группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны около населенного пункта Порозок в Сумской области, а также возле Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Купянском, Синьковкой Харьковской области, Надией, Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР), Красным Лиманом Донецкой народной республики (ДНР) и у Серебрянского лесничества.

    За последние сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М198, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и британское 105-мм орудие L-119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М», «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

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    1 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
    Эксперт: Ржавый трезубец на статуе «Родина-мать» в Киеве – это символ украинской власти
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ржавчина на трезубце, который в прошлом году приварили к монументу «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, это символ коррупции украинской власти, которая все превращает в фарс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинской политолог Владимир Скачко.

    «Произошедшее логично. Ржавчина, которая покрыла украинскую государственность и власть с их торжеством неонацизма, материализовалась в этом трезубце. Это коррозия целой страны, памяти, истории», ­– пояснил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Они хотели преподнести установку трезубца как перепрошивку мозгов, дерусификацию и десоветизацию. А на самом деле их действия оказались ложью и фарсом», – подчеркнул собеседник.

    «Если же говорить о технической стороне, то, судя по всему, они украли часть бюджета, сэкономив на качестве материала и на проведении необходимых работ. Раньше, например, гербы СССР оформляли настолько качественно, что они стояли десятилетиями и не было ни крупинки ржавчины», – указал он.

    «Воровать на изготовлении государственного герба для главного памятника столицы – это, конечно, яркая характеристика нынешней украинской власти, ее коррупционности и мелочности. Они так относятся и к стране в целом: «Сейчас наворуем, а дальше хоть трава не расти». Это вороватые временщики. А ржавый герб – это и есть их настоящий герб», – резюмировал эксперт.

    Ранее директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун сообщил, что менее чем через год после замены герба СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве на новом изображении появилась ржавчина.

    По его словам, к этому привела некачественная сварка. Подобные работы необходимо проводить по технологии, разработанной специалистами института, однако к ним никто не обращался. «Теперь существует угроза, что сварочные швы могут быть повреждены коррозией. <…> Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», – сказал он.

    Трезубец установили на памятник в августе прошлого года. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинские декоммунизаторы добрались до одного из самых сакральных символов Киева.

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    2 августа 2024, 10:06 • Новости дня
    В Германии заявили о «банкротстве» Украины

    Дотком: Киев приостановил выплаты по внешнему долгу из-за «банкротства» Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подписанный Владимиром Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    Бизнесмен напомнил, как Зеленский просил в долг у других стран.

    «Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, что позволяет Украине приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.

    Ранее частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    1 августа 2024, 23:21 • Новости дня
    Мэр Одессы Труханов: Одесситы проголосовали против переименования улиц

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Голосование по переименованию одесских улиц «накрутили» из других городов, в том числе из-за рубежа, но и голосовавшие внутри Одессы, и те, кто голосовал извне, высказались против переименования улиц, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов выразил благодарность жителям «Одессы, Киева, Тернополя, Львова, Винницы, Жмеринки, Варшавы, Берлина, Монреаля, Чикаго» за участие в голосовании, сообщают украинские СМИ.

    Он сообщил, что против высказались 95,2 тыс. голосовавших, 93,6 тыс. – за переименование улиц.

    Также мэр привел результаты голосований из малоизвестных за пределами самой Одессы Telegram-каналов, где голосовали преимущественно местные жители. Это голосование показало, что 76-88% опрошенных также против изменений названий улиц.

    Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, наименования планируется сменить в том числе у улиц, носящих имена знаменитых одесситов.

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