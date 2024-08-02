NZZ: Германия значительно ослабла с 2022 года и выйдет проигравшей из конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание пишет, что еще несколько лет назад Германия была «ведущей державой» Европы, а сейчас страна пожинает плоды своей ошибочной политики в сфере безопасности и экономики, при этом действующего канцлера Олафа Шольца едва ли можно назвать самым влиятельным человеком мира, передает ТАСС.

По мнению газеты, с 2022 года ни одна страна Европы не стала такой зависимой от курса США, России и Китая, как Германия. Как пишет NZZ, в случае прихода к власти в США Дональда Трампа Германия может поплатиться за то, что слишком сильно опиралась на США в военной сфере. Так, Трамп может вынудить Германию выделять больше средств в рамках оборонных обязательств членов альянса и потребовать от ФРГ отказаться от попытки улучшить экономические отношения с Китани в обмен на американскую поддержку в сфере безопасности. Отказ же от дружественного курса с Китаем приведет к большим потерям для германской экономики, которая и так страдает от проблем с энергетикой. Кроме того, указывает газета, внутри ФРГ происходит все большая поляризация общества на фоне конфликта на Украине, чтоо связано с тем, что окончательно различия между жителями на Востоке и на Западе Германии так и не стерлись.

Ранее обозреватель Драголюб Боснич в статье для портала InfoBRICS сообщил, что ЕС во главе с Германией готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией.