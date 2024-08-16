  • Новость часаПВО уничтожила пять украинских БПЛА и два катера в акватории Черного моря
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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами на русскими
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    Первый за пределами Африки случай заражения оспой обезьян выявлен в Европе
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «перформансом»
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    Возвратившиеся разведчики Дульцевы рассказали об аресте и тюрьме
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    19 комментариев
    16 августа 2024, 08:23 • Новости дня

    ВСУ беспилотниками атаковали село Графовка в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что на частный сектор с БПЛА были сброшены взрывные устройства, в результате чего сгорели два автомобиля. По его словам, в двух частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

    Ранее в четверг Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадали четыре мирных жителя.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности пропажи пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    15 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим КТО (контртеррористической операции) позволяет ВС России применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов, сообщил военкор Александр Сладков.

    Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

    Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

    По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

    «Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


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    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

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    15 августа 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Ивановка в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии у Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 470 человек, американскую БМП Bradley, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, и гаубицу Д-30.

    Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты у Волчанска и Тихого в Харьковской области.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 60 человек, САУ «Пион», гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    Группировка «Запад» поразила формирования 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Невского, Червоной Дибровы, Макеевки и Стельмаховки в ЛНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 470 человек, три американских БТР М113, британскую буксируемую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила живую силу и технику 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Александро-Шультино, Ступочек, Часова Яра и Победы в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, три гаубицы «Мста-Б», два американских орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов.

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    15 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году, сообщает газета New York Times.

    «По словам американских чиновников, украинцам следует отказаться от крупных операций на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Газета также отмечает, что Украина, вероятно, не располагает достаточным количеством живой силы для достижения успехов в ДНР. Как подчеркивается, у Киева может не быть необходимых резервов для проведения операций на территории республики.

    Ранее The Guardian сообщал о недовольстве в ВСУ решением командования перебросить элитные войска из Донбасса в Курскую область.

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    16 августа 2024, 03:08 • Новости дня
    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий

    Николай Патрушев заявил о создании Вашингтоном предпосылок для утраты Украиной суверенитета и территорий

    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий, заявил бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Известиям» заявил, что сейчас народ Украины страдает «ради американских интересов», США превратили Украину «в военный антироссийский проект». «Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», – сказал он.

    По его словам, Запад дал власть на Украине «преступной хунте». Сейчас страны НАТО оказывают Украине разнообразную военную поддержку и «контролируют действия неонацистов».

    Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Украинскую атаку на Курскую область Патрушев объяснил «предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

    Он также отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области. Патрушев подчеркнул, что власти США «регулярно говорят одно, а делают другое». По его словам, без помощи США Украина не посмела бы зайти на территорию России.

    Патрушев указал, что «ложь и провокации» являются «привычными» политическими инструментами для Запада. «Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения», – заявил он, добавив, что в результате из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. Как полагает Патрушев, «грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.


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    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    Washington Post рассказала о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

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    16 августа 2024, 01:53 • Новости дня
    В ООН осудили символы нацизма после видео с глумлением ВСУ над пенсионером

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя видео издевательств украинских военных в касках СС над пенсионером в Курской области, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека выступает против «всех символов нацизма».

    Хак сказал, что офис генсека ООН «выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти», передает РИА «Новости».

    Напомним, на видео украинские военные в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером Александром Гусаровым. За их поимку председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал выплатить 5 млн рублей. Дочь Гусарова рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.


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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


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    16 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность из-за угрозы эскалации на Украине

    Заместитель представителя Пентагона Сингх признала обеспокоенность угрозой эскалации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта в связи с действиями вооруженных сил Украины и возможным ответом России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Конечно же мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», – приводит слова Сингх РИА «Новости».

    Она заявила, что Вашингтон постоянно оценивает риск эскалации, но при этом США не собираются прекращать поддержку Киева в долгосрочной перспективе. Также Сингх сообщила, что Пентагон «пытается узнать больше» о «целях и задачах» нападения ВСУ на Курскую область.

    Сингх сообщила, что США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя. США намерены продолжить адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева.

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

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    16 августа 2024, 03:55 • Новости дня
    Отражена атака ВСУ на Севастополь

    Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении силами ПВО и Черноморского флота атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку вооруженных сил Украины, уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты «над акваторией». Гражданские объекты в Севастополе не повреждены.

    Напомним, Развожаев сообщал, что в Севастополе сработала ПВО.

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    15 августа 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава муниципалитета сообщил о спокойной обстановке в Льговском районе

    Глава Льговского района Курской области сообщил об отсутствии обстрелов в населенных пунктах муниципалитета

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, обстрелов не зафиксировано, сообщил глава муниципалитета Сергей Коростелев.

    «Обстановка нормальная. Люди работают. Обстрелов нет», – передает ТАСС его слова.

    Льговский район не граничит с Украиной, но находится в непосредственной близости к приграничным Рыльскому и Кореневскому районам. Административный центр – город Льгов – расположен на западе Курской области, в 80 км от Курска.

    Ранее сообщалось о пострадавших в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами города Льгова.

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    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве

    Что происходит с импортом товаров из Китая

    Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи после новых июньских санкций США. Это грозит резким падением импорта и ростом цен. Однако эксперты указывают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, и рассказывают о возможных ошибках при проведении транзакций. Подробности

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    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом

    Украина надеется создать «зону безопасности» в приграничных российских областях. Однако желания политиков не соотносятся с реалиями на земле. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами авиации и артиллерии ВС РФ. Зачем офис Зеленского строит воздушные замки на российской земле? Подробности

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    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам

    Появляется все больше информации о реальных целях ВСУ при атаке на Курскую область. В частности, противник намеревался захватить АЭС в Курчатове и предъявить Москве ультиматум. Почему именно Курская АЭС оказалась в списке целей ВСУ и какие выводы из этого следует сделать России? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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