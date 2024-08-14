Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Названы сроки начала работы платежной системы «Мир» в Иране
Посол в Москве: Платежная система «Мир» начнет работать в Иране в течение шести месяцев
Российская платежная система «Мир» должна начать свою работу в Иране в течение шести месяцев, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Система «Шетаб» уже будет действовать в России. Российские официальные лица заверили нас, что система «Мир» также заработает в Иране в течение шести месяцев», – заявил он ТАСС.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Россия и Иран активно работают над интеграцией платежных систем двух стран и надеются решить все вопросы в этой области в ближайшее время.
В начале июля сообщалось, что Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб».