Миссия Ирана при ООН призвала признать террористическим израильский режим

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, он направил письма главе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку, спецдокладчику по вопросу о внесудебных казнях Моррису Тидбол-Бинзу и спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе, передает РИА «Новости».

«Согласно статье 2.1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, институты израильского режима должны быть признаны террористическими», – указал Бахрейни.

Ранее американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории.