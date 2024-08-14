  • Новость часаПодозреваемый в подрыве «Северного потока» сбежал из Польши на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске
    В Германии выдан ордер на арест украинца за подрыв «Северных потоков»
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    В обмане Ларисы Долиной на крупную сумму денег подтвержден украинский след
    Названа численность атаковавшей Курскую область группировки ВСУ
    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    Германия отменила решение о почитании некоторых офицеров вермахта
    Импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    8 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 13:46 • Новости дня

    Миссия Ирана при ООН призвала признать террористическим израильский режим

    Tекст: Александра Юдина

    Посол и постоянный представитель Ирана в ООН в Женеве Али Бахрейни заявил о решительном протесте Ирана действиям и политике Израиля, в частности, в отношении убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет Fars.

    По данным агентства, он направил письма главе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку, спецдокладчику по вопросу о внесудебных казнях Моррису Тидбол-Бинзу и спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе, передает РИА «Новости».

    «Согласно статье 2.1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, институты израильского режима должны быть признаны террористическими», – указал Бахрейни.

    Ранее американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории.

    13 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

    В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

    Коментарии (4)
    13 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

    Axios: Блинкен отменил визит на Ближний Восток

    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен решил не лететь на Ближний Восток, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США.

    Блинкен планировал вылететь вечером во вторник, но поездку пришлось перенести «из-за неопределенности ситуации», сообщил корреспондент Axios Равид, передает ТАСС.

    Собеседник добавил, что Иран, по мнению Вашингтона, не начнет атаку на Израиль непосредственно во вторник.

    Ранее палестинский президент Махмуд Аббас сообщал, что Иран может решиться на ответ Израилю на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов.

    Коментарии (4)
    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может решиться на ответ Тель-Авиву на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.

    Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.

    Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.

    «Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

    Коментарии (11)
    12 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

    Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль, призвал быть готовыми к серии масштабных ударов.

    Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

    В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через 24 часа

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

    Официальные лица в регионе уверены, что ситуация обостряется. Однако подробности о том, как именно будет осуществлен удар, не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в Тегеране заявили, что его ответ на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Обострение началось после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Выяснилось, что он был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

    Коментарии (6)
    11 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Axios: Израиль ждет прямого удара от Ирана в ближайшие дни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские спецслужбы полагают, что иранская сторона намерена атаковать в ближайшее время, это будет прямой удар, сообщают СМИ со ссылкой на два источника.

    Тегеран якобы намеревается нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это может случиться до 15 августа, сообщил журналист портала Axios в соцсети X, передает ТАСС.

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявлял, что убийство главы Хании затруднит переговоры о прекращении конфликта в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 19:21 • Новости дня
    Белоруссия в ООН предупредила об опасности расширения зоны конфликта на Украине
    Белоруссия в ООН предупредила об опасности расширения зоны конфликта на Украине
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Происшествие в белорусском воздушном пространстве с украинскими беспилотниками может радикализировать ситуацию, заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

    Нарушение воздушного пространства страны – очень серьезный инцидент, он может привести к радикальной эскалации ситуации и представляет собой опасную попытку расширить зону конфликта, заявил Рыбаков, передает ТАСС.

    Напомним, 9 августа украинские дроны нарушили воздушное пространство Белоруссии, после этого в МИД республики приглашали поверенного в делах ЕС в Белоруссии Стена Нерлова.

    МИД Белоруссии призвал ЕС повлиять на киевский режим для предотвращения подобных инцидентов.

    Коментарии (2)
    11 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.

    Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.

    Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.

    Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 17:46 • Новости дня
    Израиль пригрозил Ирану и «Хезболле» беспрецедентным ударом в случае атаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Угрожающие израильской стороне беспрецедентным ущербом получат ответ, который ранее не давался «ни в одном другом случае», заявил глава израильского минобороны Йоав Галант.

    Иран и «Хезболла» заявляют, что нанесут ущерб Израилю способами, которые они не применяли ранее, заявил Галант, передает ТАСС.

    Он отметил, что те, кто посмеют совершить такие атаки, получат в ответ удар, «который не был нанесен ни в одном другом случае ранее».

    Министр добавил, что у Израиля есть «значительные возможности», но не уточнил, что именно имеет в виду.

    Он пожелал, чтобы оппоненты израильской стороны «одумались» и не стали открывать войны на дополнительных фронтах.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Байден допустил перерастание конфликтов на Ближнем Востоке в войну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в интервью.

    Байден заявил в интервью CBS, что прекращение огня в секторе Газа возможно до окончания его полномочий в январе 2025 года, передает ТАСС.

    Он добавил, что его план по прекращению огня одобрен G7 и Совбезом ООН, и этот план «все еще жизнеспособен».

    «Работаю буквально каждый день – и вся моя команда – над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», – заключил президент США.

    Ранее при ударе Израиля по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.

    Коментарии (0)
    11 августа 2024, 17:00 • Новости дня
    Израиль: При ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильским ударом по палестинской школе ликвидированы ряд командиров подразделений группировок ХАМАС и «Исламского джихада», сообщила представитель армии Израиля Анна Уколова.

    Подтверждена ликвидация 19 боевиков, находившихся в мечети комплекса «Эт-Табиин» в момент атаки, в их числе – члены ХАМАС и «Исламского джихада», сказала Уколова, передает ТАСС.

    Среди убитых были и командиры разных подразделений, удар наносился по одному из этажей мечети «высокоточными снарядами».

    По словам Уколовой, на одном из видео запечатлено, что «комплекс и сама мечеть остались целы».

    Радикалы, по мнению Израиля, использовали комплекс как оперативный центр для планирования и проведения терактов против Израиля.

    В результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек. В ООН комментировали эту атаку.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15

    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму в 18,82 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

    В сообщении говорится, что Израиль уже направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. По данным агентства, поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки планируется начать в 2029 году, передает ТАСС.

    Кроме того, госдеп США также одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму более 1,5 млрд долларов, пишет  РИА «Новости».

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район.

    Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Боррель призвал рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля

    Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира

    Tекст: Антон Антонов

    Следует рассмотреть введение санкций в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за его позиции по сектору Газа, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) отметил, что «весь мир добивается перемирия в Газе», а Бен-Гвир пытается добиться «отключения воды и энергии гражданскому населению». Боррель заявил, что министр призывает к военному преступлению. По мнению главы дипломатии ЕС, «санкции должны быть на повестке» Евросоюза. Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля, передает ТАСС.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Анонсирована неформальная встреча СБ ООН по преступлениям Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проведет во вторник неформальное заседание СБ ООН по преступлениям Киева, в том числе по атаке украинских военных на Курскую область.

    Заседание на тему «Преступления ВСУ и националистических батальонов» состоится в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск), передает РИА «Новости». Докладчиками выступят посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник и член Общественной палаты, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев.

    Встреча пройдет на фоне вылазки украинских националистов в Курскую область и атаки ВСУ на ЗАЭС.

    Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что инспекторы МАГАТЭ на месте лично ознакомились с последствиями ударов и пожара из-за обстрелов Запорожской АЭС украинскими беспилотниками.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.

    Коментарии (0)
    12 августа 2024, 13:07 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ Израилю

    Генерал Шадмани: Ответ Ирана на действия Израиля будет достойным и жестким

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким, заявил бригадный генерал, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024».

    По его словам, с точки зрения Ирана, террористы убийством председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании нарушили баланс безопасности в регионе, а поскольку мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран, передает ТАСС.

    «Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был непростой выбор», – сказал Шадмани. Он добавил, что все государственные мужи в Иране пришли к тому, что ответ должен быть достойным и жестким.

    Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.

    Коментарии (0)
    Главное
    Группировка войск «Запад» за сутки нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Неизвестные отравили воду на авиабазе в Германии
    Минобороны показало уничтожение американского броневика Stryker в Курской области
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ
    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе
    Турция ввела обязательную дактилоскопию для въезжающих в страну
    В России выявили проблемы с освоением русского языка у детей мигрантов

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине

    Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Из-за слабости Трампа «ястребы» в США захлопали крыльями

    Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима. Однако кандидат от этой партии на выборах Дональд Трамп в разговоре с Илоном Маском отстаивает другую позицию. Кому верить? Подробности

    Перейти в раздел

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

    Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............