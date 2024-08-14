Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.8 комментариев
Миссия Ирана при ООН призвала признать террористическим израильский режим
Посол и постоянный представитель Ирана в ООН в Женеве Али Бахрейни заявил о решительном протесте Ирана действиям и политике Израиля, в частности, в отношении убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет Fars.
По данным агентства, он направил письма главе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку, спецдокладчику по вопросу о внесудебных казнях Моррису Тидбол-Бинзу и спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе, передает РИА «Новости».
«Согласно статье 2.1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, институты израильского режима должны быть признаны террористическими», – указал Бахрейни.
Ранее американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории.